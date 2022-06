Verónica Ojeda reveló que recibió un llamado de Claudia Villafañe: "Muy mal de parte de ella"

Verónica Ojeda rompió el silencio sobre una conversación que mantuvo en privado con Claudia Villafañe. Esto ocurrió previo a la entrega de los Premios Martín Fierro 2022, donde Dieguito Fernando fue invitado para presenciar el homenaje que le hicieron a su papá.

Cabe recordar que se generó polémica en torno a eso, ya que Dalma y Gianinna no fueron invitadas a participar junto a su hermano Dieguito Fernando, hecho que desmintió el propio Luis Ventura. En diálogo con "A La Tarde", Verónica Ojeda reveló que recibió el llamado de Claudia Villafañe.

Dieguito Fernando en el homenaje a su papá en los Premios Martín Fierro 2022.

La mamá de Dieguito Fernando manifestó: "Dos días antes yo hablé con Claudia Villafañe, que ella me preguntó por mi salud, y le agradecí el gesto de haberme llamado, me dijo ‘¿Qué te parece si Benjamín sube con Dieguito al escenario?’, y a mí me pareció fantástico, una idea bárbara, pero le sugerí que le consulte a su hija para saber si estaba de acuerdo con que suba su hijo”.

Hasta ahí todo parecía muy cordial entre ambas, pero Verónica Ojeda agregó: "Después no tuve comunicación con ella ni con la hija. Entonces me pareció muy mal de parte de ella, ya que fuimos muy cordiales las dos y lo estábamos organizando. De esa forma dejó en evidencia que nadie le explicó qué pasó después, pero que ella estaba de acuerdo con que su hijo comparta el homenaje con Benjamín Agüero.

El enojo de Verónica Ojeda por defender el lugar de Dieguito Fernando

Durante la misma entrevista, Verónica Ojeda manifestó su disgusto al ver que al homenaje que le hicieron a Diego Maradona, previo al partido de la Finalissima, asistieron Dalma, Gianinna, Benjamín Agüero y las hermanas del exfutbolista y nadie invitó a Dieguito Fernando.

La mamá del niño de apenas 9 años de edad expresó que así como la llamó previo a la entrega de los Premios Martín Fierro 2022, podría haberse comunicado en esta oportunidad también: "De la misma forma no entiendo porqué no me llamó ahora para decirme: ‘Estaría bueno que Dieguito vaya con Benjamín al partido de Inglaterra”.