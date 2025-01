En medio del escándalo mediático entre Pampita y la China Suárez, la modelo dejó a todos sin palabras al lucir un look que evocaba el estilo de Pocahontas. Mientras las tensiones entre ambas figuras del espectáculo argentino siguen en auge, la madre de Anita García Moritán optó por un estilo relajado y auténtico para su aparición pública, sorprendiendo con un conjunto que la destacaba tanto por su elegancia como por su apoyo a un joven emprendedor.

Vestido marrón sin mangas al estilo Pocahontas, el impactante look que lució Pampita gracias a un emprendedor

El look de Pampita consistió en un vestido marrón sin mangas, con flecos que le daban un aire tribal y natural, evocando la figura de Pocahontas. La prenda fue combinada con un pañuelo del mismo tono, que la modelo colocó de manera estratégica para completar su atuendo. Para complementar el conjunto, eligió unas botas de caña alta marrones y un cinturón que armonizaba perfectamente con el estilo bohemio y chic de la prenda.

Lo que realmente sorprendió a sus seguidores fue la historia detrás de este atuendo. La modelo explicó que el conjunto le fue regalado por un emprendedor, durante un evento reciente al que asistió. Sin embargo, Pampita confesó que no sabía de qué marca era la ropa, lo que generó curiosidad entre sus seguidores y el público en general.

Con su habitual sinceridad, Pampita compartió los detalles del regalo en sus redes sociales, revelando que el emprendedor no le pidió nada a cambio, excepto que usara las prendas que le había regalado. “Me dio el paquete y me contó que era un emprendimiento que estaba haciendo hace poco. Quería que sea mío. Le dije si quería una foto para su Instagram. ‘Nos sacamos una juntos o con la bolsita’. Me dijo ‘no, solo quiero que lo uses, y se fue’", contó, mostrando su apoyo y solidaridad con el joven diseñador.

Además, la modelo pidió ayuda a sus seguidores para identificar al creador de las prendas: “Si alguno sabe me avisa así lo ayudamos a que le vaya bárbaro”, expresó, demostrando su voluntad de colaborar con nuevos talentos y emprendedores del mundo de la moda.

Tras el gesto solidario de Pampita, la modelo logró dar con el nombre del emprendedor que había diseñado el conjunto que tanto le gustó. A través de una publicación en sus redes sociales, compartió la buena noticia: “¡Lo encontramos! Leonel Saleh está haciendo estas cosas divinas. Vayan a su Instagram a darle amor”, expresó, etiquetando al joven diseñador.

Con este apoyo, Pampita no solo destacó por su estilo único, sino también por su compromiso con los emprendedores y su actitud solidaria hacia los nuevos talentos de la moda.

