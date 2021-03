Víctor Hugo Morales fue internado tras dar positivo de coronavirus

Víctor Hugo Morales fue internado este martes en Los Arcos de una neumonía bilateral y una baja oxigenación. El periodista había dado positivo de coronavirus días atrás cuando sintió la pérdida del gusto y el olfato.

Según informó el doctor Guillermo Capuya, el conductor fue hospitalizado de manera preventiva. “Hoy decidimos hacerle una tomografía computada de tórax y se encontró neumonía bilateral y un descenso en la oxigenación, por eso se decidió internarlo en una clínica. Parecía ser un candidato a recibir plasma porque es un paciente que tiene la edad adecuada, así que se evaluará esa posibilidad. Él estaba bien, no es que pasó algo que lo descompensó, pero decidimos que se interne en forma preventiva”, dijo en Radio Mitre.

“Víctor Hugo es un paciente sano, la realidad es que la enfermedad del Covid nunca se sabe como va a repercutir”, aclaró.

Víctor Hugo Morales relató cómo sobrelleva el coronavirus

El lunes, Víctor Hugo Morales decidió hacer su programa La mañana, por AM 750 de manera habitual desde su casa y contó cómo sobrelleva la enfermedad.

“Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué. No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus", explicó.