Víctor Hugo Morales es uno de los periodistas más reconocidos de la Argentina. Desde su puesto en C5N, su programa tenía una audiencia fiel y su trabajo era celebrado, pero por diferencias con el canal decidió presentar su renuncia.

En las últimas horas, Luis Ventura, desde Invasores de la TV, anunció que Víctor Hugo Morales se fue de C5N en medio de una discusión con gritos y patadas. Según el periodista, Morales reclamó en reiteradas ocasiones por el salario que el canal no le pagaba por una crisis económica.

"A alguien no le pagaron, le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire. Es un número uno de nivel internacional. Se fue porque no le abonaron más de un mes. Número uno de todo", expresó Luis Ventura.

Cómo si fuera poco, el periodista de Invasores de la TV aseguró que hubieron patadas y puñetazos por parte de Víctor Hugo Morales y que presentó su renuncia minutos antes de salir al aire. "Golpeó la puerta con ánimo de puñetazo. Entró y dijo 'quiero cobrar'. Le dijeron que no, que no había plata, que faltaban un par de meses para cobrar. No la necesita, pero obviamente es un derecho de él. Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue".

Sin embargo, desde su programa de radio AM 750, Víctor Hugo Morales desmintió las declaraciones de Luis Ventura y aseguró que está muy agradecido por los años que estuvo trabajando en C5N, excepto por la última propuesta laboral del canal en donde reducían su participación periodística de cara a un año electoral.

Víctor Hugo Morales en C5N

"He tenido algunos chisporroteos, yo soy un tipo muy libre en mi trabajo. Gracias a Dios, peleo por esos márgenes de libertad. Llegado este año, el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría, porque me reducía muchísimo mi participación, justo en un año político”, comenzó explicando Víctor Hugo.

“Sí quiero decir que no es real que haya una deuda, ni mínimamente. El canal no me debe un peso. Lamentablemente no me deben nada porque me gustaría tener algo ahí acumulado. No es cierto, siempre se esforzaron en mantener los pagos. Siempre cumplieron. Algún compañero pensó que me debía, pero no es así", sentenció Víctor Hugo.

OL.