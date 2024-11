Victoria Vanucci rompe el silencio y enfrenta las duras acusaciones de Matías Garfunkel. La modelo salió al cruce de las graves denuncias de maltrato infantil realizadas por su expareja, desatando una nueva batalla mediática que promete dar mucho de qué hablar.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci

Victoria Vanucci denuncia el infierno que vivió con Matías Garfunkel

Victoria Vanucci no se quedó callada y respondió con vehemencia a las acusaciones de Matías Garfunkel: "Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años..Nunca me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrar los golpes”.

“Traté, juro que me duele en el alma, pero realmente traté. Jamás me sentí (perdón la vulgaridad) como una estúpida. ¿De qué sirvió estos años de ayuda, de que sirvió después de todo lo que me hizo vivir ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar", afirmó dejando claro que según su versión todo lo que dice Garfunkel sería producto de sus supuestos problemas psiquiátricos.

Luego, detalló que "Ahora solo queda trabajar en el bienestar de mis hijos y ser más fuerte ya que ellos son todo en mi vida. Por favor sepan qué dirá barbaridades por su estado mental. ¡Pido respeto a la prensa que siempre me ayudó en mis mejores y peores momentos!"-

Victoria Vanucci denuncia las amenazas de Matías Garfunkel frente a sus hijos

Victoria Vanucci presentó pruebas contundentes en su defensa, mostrando videos donde Matías Garfunkel insulta a la modelo frente a sus hijos. Si bien aún se desconoce la fecha exacta y el contexto de estas grabaciones, la situación es alarmante y exige una intervención urgente de la justicia para proteger el bienestar de los menores involucrados en este conflicto familiar.

En un nuevo mensaje en redes sociales, acompañado de un video, acusa a Matías Garfunkel de intentar dañarla públicamente y manipular la situación para lastimarla a ella y a sus hijos. La modelo expresa su preocupación por las acciones de su expareja, a quien considera capaz de decir cualquier cosa con tal de perjudicarla. Vanucci asegura que ya ha tomado medidas legales y solicita a las autoridades que no tomen en cuenta las declaraciones de Garfunkel, a quien describe como una persona en estado crítico. Además, la modelo pide a su expareja que mantenga la calma y evite continuar con estas acciones que, según ella, solo perjudican a sus hijos.

Vanucci expresa su dolor y frustración ante esta situación, y pide respeto por el díficil momento que está atravesando tanto ella como sus hijos. A pesar de todo, afirma sentirse orgullosa de ser madre y de haber hecho todo lo posible por ayudar a Garfunkel.

N.L