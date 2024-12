Victoria Vanucci publicó en sus redes sociales una foto de ella ingresada en una clínica que generó preocupación en todos sus seguidores. En las últimas horas, la actriz rompió el silencio y enfrentó las acusaciones de maltrato infantil que Matías Garfunkel, su expareja, realizó en contra de ella; lo que desató una batalla mediática que recién está iniciando.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci

Victoria Vanucci internada tras las graves acusaciones de Matías Garfunkel

El viernes 29 de noviembre, Vanucci decidió no quedarse callada y le respondió con firmeza y determinación a las acusaciones que el empresario realizó en contra de ella: “Esto se lo hace a la única persona que lo ayudó durante todos estos años… Nucna me voy a arrepentir de ayudar pero necesita estar internado y no tengo problema de mostrar los archivos médicos de sus ataques psicóticos. Como tampoco de mostrar los golpes”.

“Jamás me sentí, perdón la vulgaridad, como una estúpida. ¿De qué sirvió estos años de ayuda, de que sirvió después de todo lo que me hizo vivir, ayudarlo? Estoy rota por dentro sin poder respirar”, expresó Victoria Vanucci para dejar clara su postura y su versión de todo lo que Matías Garfunkel la acusa y expone, que según ella, serían producto de sus supuestos problemas psiquiátricos.

Victoria Vanucci

Luego de que la modelo publicara los videos en sus redes sociales, donde se la podía ver claramente angustiada y desbordada, mostró una foto de ella donde se la puede ver internada en una clínica, si bien todavía no aclaró que fue lo que le sucedió, muchos de sus seguidores terminaron muy preocupados por su estado de salud y esperan novedades favorables de ella.

Victoria Vanucci denuncia las amenazas de Matías Garfunkel frente a sus hijos

A través de una serie de videos, Victoria Vanucci presentó contundentes pruebas para sostener su defensa ante las acusaciones de Matías Garfunkel. En estas grabaciones, de las que se desconoce la fecha, se puede ver al empresario insultando a la modelo en frente de sus hijos. La situación que se muestra en estas grabaciones es muy grave y exige una inmediata intervención de la justicia para proteger el bienestar de los menores que están involucrados en este conflicto.

Victoria Vanucci y Matías Garfunkel

En un mensaje que ella misma publicó en sus redes sociales, la actriz, acusa a Garfunkel de querer hacerle daño y exponerla públicamente manipulando la situación. Además, expresó su preocupación por las acciones que tomó su expareja, a quien cree capaz de decir y hacer cualquier cosa con el fin de perjudicarla.

Victoria Vanucci aseguró que ya tomó medidas legales y le solicitó a las autoridades que no tomen en cuenta los dichos de Matías Garfunkel, a quien describió como una persona inestable y en estado crítico. Además, la modelo le pidió a su expareja que mantenga la calma y evite seguir con este accionar que, según Vanucci, solo lastima y perjudica a sus hijos.

VDV