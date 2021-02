VIDEO | El impactante cambio de look de Brenda Gandini

Junto a su pareja, Gonzalo Heredia y los hijos de ambos, Eloy y Alfonsina, Brenda Gandini regresó hace muy poco de unas divertidas y soñadas vacaciones en San Martín de los Andes y la talentosa actriz, considerada como una de las mujeres más bellas de la Argentina decidió hacerse un cambio rotundo en su imagen y pasó por la peluquería

"Sale corte nuevo", expresó Brenda en su cuenta de Instagram, en donde difundió un video de ella desde que arribó a la peluquería, y y le hicieron el corte ese corte. Definitivamente abandono el pelo largo por un corte por encima de los hombros con un pequeño flequillo y unas hermosas ondas que la hacen aún más hermosa de lo que es.

En el video también se tomó su tiempo para agradecerle a su estilista: "Gracias @nacholopezfagalde por siempre sumar tu magia y por bajar a tierra lo que quiero hacerme", escribió en el epígrafe que acompaña el video de la transformación. ¿Querés ver como quedó? Mira el siguiente video...

Gonzalo Heredia dio su opinión sobre las parejas que practican el "poliamor"

En una nota con el Dario Crónica, Heredia habló de cómo es trabajar con su esposa y también sobre la nueva modalidad de pareja llamada "poliamor": "Las parejas de la vida real no se cruzan argumentalmente. No obstante, trabajar con Brenda me gratifica, es una compañera y me divierte mucho; por otra parte, es algo cómodo y celebratorio también", afirmó.

Con respecto al "sistema de parejas abiertas", Gonzalo marcó su posición: "La forma de amar y de posibles encuentros y de expresión está cambiando, desde formar una pareja hasta el lenguaje propiamente dicho. Estamos en una era donde comenzamos a mutar, a equilibrar, a ser equitativos. Nuestra generación se encuentra formando parte de la era de la comunicación: es decir, todo lo que te pasa, todo lo que sentís, todo lo que deseás, hasta lo inclusivo se encontraba antes prohibido", cerró.