Virginia Gallarado mostró como fue cambiando su cuerpo durante el embarazo

Feliz con la llegada de Martina , Virginia Gallardo se encargó de compartir a lo largo de estas últimas dos semanas diferentes momentos junto a su hija. Pero en esta oportunidad la modelo mostró como fue la transformación de su cuerpo en los meses de gestación.

Con un emotivo texto y una seguidilla de fotos en las que la acompaña su marido Martín Rojas, la actriz fue relatando el camino que recorrió.

"Querido cuerpo, me gustaría darte las gracias por el milagro que me has hecho. Gracias por permitirme tener la mayor felicidad en mí durante 9 meses. Que alimentaste a mi hija cuando todavía estaba en mi vientre", comenzó escribiendo en la publicación que emocionó a sus seguidores.

"Estoy infinitamente orgullosa querido cuerpo, de que ya has recuperado tu fuerza tan rápido, pero por favor, tómate el tiempo que necesites", remarcó Gallardo, teniendo en cuenta los cambios que vivió su escultural cuerpo.

"Te amo en cualquier forma y me encanta que hayas hecho posible que yo sea madre", finalizó.