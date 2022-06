Wanda Nara anunció su nuevo proyecto en la televisión: "Pronto"

Luego de varios días sin comunicarse directamente con los seguidores, Wanda Nara los sorprendió al revelar cuál será su próximo proyecto laboral. La modelo se manifestó contenta y ansiosa de poder cumplir con este nuevo trabajo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara expresó: "Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades... Ayer hice un Zoom de tres horas, se nos cortaba y volvía".

Wanda Nara.

Como si eso fuera poco, Wanda Nara agregó: "Muchas novedades, me van a ver muy pronto, ¿en dónde?, en dónde me van a ver a mí, en el canal de la familia". De esa forma dejó en evidencia que estaría pronta a arribar a la pantalla de Telefe, ay que ese es el medio que suele denominarse "El Canal de la Familia".

Por lo pronto solo resta esperar que sea la mismísima Wanda Nara quien brinde más detalles sobre su proyecto en la pantalla chica de nuestro país. Si bien la modelo ya formó parte de la televisión Europea cuando fue panelista de un programa deportivo, sería la primera vez que la veamos en Argentina.

Los hijos de Wanda Nara organizaron un torneo de fútbol

Valentino, Constantino y Benedicto son fanáticos del fútbol, y como cada año, desde hace 3 años, organizaron en su casa un torneo de fútbol con todos sus amigos. Los hijos de Wanda Nara y Maxi López están de vacaciones y disfrutan de su tiempo libre en la casa que tienen en Italia.

Mauro Icardi es el árbitro del torneo y de esa forma comparten en familia y con los amigos de los niños las vacaciones. Wanda Nara contó que hoy se van a quedar a dormir en su casa 10 amiguitos de sus hijos, por lo que su casa siempre es el centro de reuniones y disfruta que así sea.