Wanda Nara y Mauro Icardi en crisis: Ella volvió a tomar una drástica decisión con sus redes sociales

Luego de confirmar la reconciliación con su marido, Mauro Icardi y mostrarse súper enamorados. Vuelven a instalarse nuevos rumores de ruptura en la pareja. ¿Qué pasó? Wanda Nara viajó a Milán sola y borró los posteos que le había dedicado a su esposo tras el escándalo con China Suárez.

Wanda eliminó el significativo post en el que anunció vía Instagram su reconciliación con Mauro luego del histeriqueo vía Telegram con la China Suárez, pero este no es el único que ya no se puede ver.

También, eliminó la selfie que subió sola con Icardi a la que le sumó la profunda reflexión de la película ¿Conoces a Joe Black? sobre el amor. Las únicas fotos que quedaron con Mauro son las que están juntos con sus hijas o en familia.

Wanda Nara viajó sola y despertó rumores de una nueva crisis con Mauro Icardi

Ayer por la noche, Wanda Nara viajó sola a Milán y las alertas de una nueva crisis con Mauro Icardi, volvieron a estar presentes.

"Chau", escribió Wanda Nara en una historia de Instagram que acompañó con la canción "Maldita foto", de Tini Stoessel y Manuel Turizo. Además, si hacemos hincapié en la letra de la canción, podemos decir que hay un mensaje detrás: "Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotro'. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro".

Acto seguido, Ángel de Brito anunció la decisión de la esposa de Mauro Icardi: "WANDA voló a Milán. Nuevamente". El conductor de LAM no brindó más detalles, pero ya se empieza a especular con una nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. "Viajó sin los hijos", agregó.

