Ayer por la noche, Wanda Nara viajó sola a Milán y las alertas de una nueva crisis con Mauro Icardi, volvieron a estar presentes.

"Chau", escribió Wanda Nara en una historia de Instagram que acompañó con la canción "Maldita foto", de Tini Stoessel y Manuel Turizo. Además, si hacemos hincapié en la letra de la canción, podemos decir que hay un mensaje detrás: "Otra noche sin ti. Ya no sé qué es dormir. Maldita foto, que me recuerda que no existe un nosotro'. Otro día sin ti. Si salió el sol, no lo vi. Corazón roto. Tanto me duele que ya ni quiero otro".

Wanda Nara viajó sola y despertó rumores de una nueva crisis con Mauro Icardi

Acto seguido, Ángel de Brito anunció la decisión de la esposa de Mauro Icardi: "WANDA voló a Milán. Nuevamente". El conductor de LAM no brindó más detalles, pero ya se empieza a especular con una nueva crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. "Viajó sin los hijos", agregó

Wanda Nara viajó sola y despertó rumores de una nueva crisis con Mauro Icardi

Ana Rosenfeld dio detalles de la conversación que tuvo con Wanda Nara y Mauro Icardi

Ana Rosenfeld estuvo invitada al ciclo radial que conduce Catalina Dlugi, y dio detalles sobre la conversación que mantuvo con Wanda Nara y Mauro Icardi tras el escándalo por la supuesta separación, que tuvo en el ojo de la tormenta a la China Suárez. Al parecer, la letrada fue clave en la reconciliación de la pareja y se refirió a la charla que tuvo con la empresaria y el futbolista.

En diálogo con Catalina, la abogada aseguró que “nadie quiere vivir bajo el mismo techo con una persona que mientras uno se ocupa de la casa y la familia, tiene algo paralelo”.

“No fue solo la infidelidad virtual, sino la decepción y la desprotección. Ante esa situación la primera determinación que tomó fue la de la separación” expresó Rosenfeld, y aclaró que la mediática pensó en tomar distancia para pensar cómo continuar con la relación.

“La conversación con Mauro primero tuvo que ver con cómo iban a intentar recuperar la pareja si es que existía esa intención de ambas partes. Por supuesto que al principio el dolor era tan fuerte que no fue fácil, pero hubo 24 horas de trabajo personal entre ellos” aseguró la abogada, y además reveló que mantuvo conversaciones con la madre de Wanda Nara y su hermana.

“Entiendo que después de la que pasaron la van a luchar. Predominó el amor, la familia y la pareja. Había que pasar este momento, entenderlo y recuperar el respeto, la confianza, la seguridad y el amor que nunca se rompió. Existiendo amor todo lo demás es recuperable” cerró.