La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa creciendo en cada momento. Los medios de comunicación consiguieron más información que complicaría al futbolista del Galatasaray. Se trata de la declaración de Francesca e Isabela Icardi, la hija de ambos mediáticos. En un contexto donde se discute la tenencia de las pequeñas, ellas apuntaron contra su padre y la nueva pareja de él, la China Suárez, al contar cómo vivieron con ellos.

"Teníamos que dormir en el piso", las hijas de Wanda Nara declararon contra Mauro Icardi y la China Suárez

En Mañanísima, Majo Martino decidió contar las declaraciones que dieron las niñas. En las mismas, señalaron duras actitudes que Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron con Francesca e Isabela, durante los días de su estadía. Los que más le quedaron a las personas fueron los dichos de la mayor de las hijas de Wanda Nara. Allí, reveló que se enteraron que querían mudarse a Turquía, pero ella pidió que no.

"A mi no me gusta vivir en Turquía, yo no quiero vivir con él. Está Silvia y está Emi. En Turquía íbamos a cazar conejos y liebres. Comíamos lo que cazábamos, yo las lavaba y les sacaba la piel. Pero, me da impresión cortarles el cuello. Yo quiero vivir en Argentina", expresa la declaración. De esta manera, se refirió a su relación con la China Suárez, y aseguró que no le había gustado ver las fotos que le habían sacado en un supermercado. "No sabía que me sacaban fotos con ella. Yo sabía que era la amiga de papá, pero no que era la novia", agregó.

Sin embargo, lo más fuerte fueron los detalles de su convivencia con la pareja, durante las Fiestas. La niña contó que no le gustaba quedarse a dormir de Eugenia Suárez. "Teníamos que dormir en el piso, en el living solas. O en Navidad, con otros chicos, y con Trini y con Juanma (peluquero de la actriz)", detalló. Finalmente, Francesca declaró que le pedían que le contara a Wanda Nara lo que comían y que la China era su "mejor amiga". Por último, apuntó contra el hijo menor de la actriz y sentenció: "Me decía que dijera que Amancio era bueno, pero no era bueno conmigo. Cuando estoy viendo la tele en mi habitación, Amancio entra, yo pongo algo de terror y no le gusta, y me pega una cachetada".

De esta manera, el rol de Mauro Icardi y la China Suárez se vería afectado, dado que las declaraciones apuntan contra sus actitudes. Por el momento, la Justicia sigue llevando a cabo la batalla legal por la tenencia de Francesca e Isabela. Las niñas se encuentran aun viviendo con su mamá, Wanda Nara. Sin embargo, la modelo realizó un corto viaje a Córdoba, junto a L-Gante, con quien confirmó su romance.

