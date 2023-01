Wanda Nara, hermana y confidente de Zaira Nara, contó cómo acompañó a su hermana en los comienzos de la relación con el polista, Facundo Pieres y qué opina del noviazgo.

-Una de sus mejores amigas y confidente es su hermana Zaira. ¿Qué opina de todos lo que le está pasando sentimentalmente?

-Si bien somos hermanas e hijas del mismo padre y madre, somos muy diferentes. Yo soy muy impulsiva y eso nos distingue. Actúo y después pienso; ella piensa, piensa y piensa, y después hace... Todas sus decisiones están super evaluadas, controladas y organizadas; yo estoy contenta de cualquier decisión que tome y la haga feliz.

-Como hermana mayor, ¿ejerce influencia sobre ella?

-No, yo la acompañé en silencio como hermana y mejor amiga durante todo el proceso de su separación, y por suerte el año pasado pude compartir bastante tiempo con ella. Tenemos maneras diferentes de actuar, y se que lo que vaya a hacer le va a llevar mas tiempo que a mi. Pero también es mucho más tajante y concreta que yo, cuando toma la decisión la cumple... En cambio yo voy y vengo, doy más vueltas.

Wanda Nara y Zaira Nara.

Wanda Nara sobre la relación de Zaira y Facundo

Wanda Nara habló sin rodeos del noviazgo de su hermana con el polista.

-¿Qué le parece Facundo Pieres, su nueva pareja?

-No podría dar una opinión profunda, apenas lo conocí dentro de un contexto no íntimo, pero confío mucho en Zaira. Igual todo es muy reciente, no se lo que deparará el destino.

Zaira Nara y Facundo Pieres.

De esta manera, Wanda Nara dejó en claro que apoya siempre a su hermana y son incondicionales entre ellas.