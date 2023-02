Hace unas semanas Wanda Nara reapareció en las redes sociales con un sorpresivo cambio de look. La ex de Mauro Icardi se tiñó el cabello de un marrón chocolate que enamoró a sus seguidores, pero parece que a sus hijos le causó todo lo contrario ya que la apodaron de una manera cruel.

Wanda Nara decidió dejar atrás el rubio por un tiempo y recibió muchos halagos a través de las redes sociales. El tono chocolate que eligió para su cabello le ilumina el rostro y hasta parece más rejuvenecida. Sin embargo, para sus hijos, el gran cambio de look les recordó a un personaje de una película de terror que asustaba a todo el mundo. "The ring, como me llaman ahora mis hijos", expresó Wanda través de su Instagram en un carrusel donde incluyó a la niña de "La llamada".

El cambio de look de Wanda Nara

Según los pequeños, el nuevo color de pelo de Nara les recuerda a la típica cara del personaje de terror donde todo su rostro está cubierto por su cabello mientras que deja ver una macabra sonrisa. Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabela quedaron impactados al ver a su madre, luego de acostumbrarse a su rubio despampanante.



El personaje de terror con el que sus hijos la comparan

A pesar de que fueron muchos los usuarios que celebraron el nuevo color de cabello, Wanda Nara explicó que solo realizó el cambio por algunos proyectos laborales que tendrá durante el 2023, pero ni bien termine sus trabajos volverá a su rubio habitual. "Tenes 10 años menos" fue uno de los comentarios que más se repitió al ver la nueva versión de Nara.

¿Cuáles son las razones por las que Wanda Nara se tiñó de marrón?

Wanda Nara es fanática de su pelo rubio y no está lista para dejarlo atrás definitivamente. La empresaria explicó que la principal razón del cambio es por una publicidad en la que tuvo trabajar. Por su parte, el castaño chocolate le pertenece a un personaje que interpretará junto a Juan Minujín en una película que veremos en pantalla este año.

A su vez, Wanda Nara será la conductora de la nueva edición de MasterChef, que llegará a las pantallas de Telefe a mediados de este año, en donde podremos disfrutar sos últimos meses con el chocolate despampanante que luce ahora.

OL.