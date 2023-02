Esta semana, Ángel de Brito confirmó en LAM que Wanda Nara será la nueva conductora de MasterChef. Minutos más tarde, Telefe compartió la primera imagen oficial de la mediática formando parte del reality de cocina. En medio de los comentarios que explotaron en redes sociales, Elba Rodríguez apunto contra la nueva conductora.

Una ganadora de MasterChef apuntó contra Wanda Nara

"Wanda Nara será la conductora de MasterChef Argentina. Estará al frente de la competencia de cocina éxito en el mundo. Estará acompañada por el prestigioso jurado: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, en la nueva edición con cocineros amateurs" dice la publicación en redes sociales de Telefe.

Una de las opiniones que trascendió en las últimas horas fue la de Elba Rodríguez, la ganadora de MasterChef en 2014, cuando dio una nota a La Once Diez (Radio de la Ciudad). En la entrevista, la cocinera admitió su sorpresa ante la elección de Telefe.

“No me imagino a Wanda dando consejos de cocina, como ‘poné más azúcar’ por ejemplo, pero sí me imagino acompañando y aconsejando para levantar el ánimo” comenzó diciendo Rodríguez en dialogo con La Once Diez.

Luego, la ganadora del certamen confesó que la elección de Wanda Nara como conductora del certamen le pareció que contrasta con el formato familiar del programa. Sin embargo, no descartó que esta sería una buena oportunidad para que la mediática pueda demostrar un costado más cercano a otras personalidades que condujeron realities en el canal.

Ángel de Brito reveló que Wanda Nara se reconcilió con Mauro Icardi:

Ángel de Brito reveló que Wanda Nara se reconcilió con su ex pareja, el futbolista Mauro Icardi.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista le dio la posibilidad a sus seguidores de hacerle preguntas, con el hashtag #angelresponde. “Wanda y L Gante? En qué quedó todo?”, le preguntó alguien, en referencia al rumor de romance entre la empresaria y el cantante. “Wanda volvió con Icardi. Anoche estaban cenando juntos”, disparó de Brito.

El rumor viene de la época en la que Wanda había cortado con Mauro Icardi, quien fue su marido y es el padre de sus dos hijas, Isabella y Francesca.

Al poco tiempo, Wanda comenzó a ser muy vista con L-Gante, con quien filmó un videoclip con varias escenas hot. Incluso hubo muchas muestras de amor en redes. En una oportunidad, cuando la empresaria se tiño de morocha, hizo la pregunta en redes: “¿Qué hacemos con esta morocha? ¿Digo con este morocho? ¿Se queda? ¿O se va?”. Y entre los comentarios llamó la atención el del cantante: “Decile que se quede”, escribió. “Me quedo, me quedo, me quedé”, respondió Wanda.

Sin embargo, Wanda Nara siempre negó el romance, alegando que L-Gante y ella solo eran amigos. “Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”, le dijo en una entrevista a los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en alusión a L-Gante.

Así, Wanda e Icardi se reconciliaron definitivamente luego de varios rumores de que había habido un acercamiento. La primera gran crisis de la pareja fue el famoso triángulo amoroso recordado como “wandagate”; que los tuvo de protagonistas a Wanda, Icardi y a la actriz Eugenia “China” Suárez.

