Wanda Nara habló de la crisis de Zaira y Jakob von Plessen 

Wanda Nara está en la Argentina y ayer en el día que visitó su local de "Make up", habló de todo. La esposa de Mauro Icardi no solo habló de ella, si no que también de su hermana Zaira Nara, quien en las últimas semanas se encontraba en el ojo de la tormenta por supuestos rumores de separación con Jakob von Plessen.

En comunicación con Socios del espectáculos, Wanda Nara fue terminante a la hora de hablar de su hermana. “¿Zaira está separada de Jakob?”, fue la consulta directa de la notera.

Fiel a su estilo, la empresaria señaló: “Que yo sepa no, porque estuve hace dos días con ellos y estaba todo bien”. “¿Tienen algún tipo de crisis?”, indagaron, a lo que Wanda Nara respondió: “Todas las parejas tenemos crisis en algún momento, pero lo importante es el amor por la familia y ellos tienen mucho amor por su familia”.

Wanda Nara habló en LAM: "Conozco muy bien a los personajes de esta historia"

Wanda Nara volvió al país para participar del cumpleaños de su sobrina Malaika y también presentar su nueva línea de cosméticos.

La llegada de la empresaria a Argentina se da en medio de los rumores de separación de Zaira Nara con Jakob Von Plessen. "¿Tu hermana está separada?" fue la primera pregunta de Ángel de Brito en LAM. "Vos ya te quedaste dos preguntas", le dijo ella, pero no se animó a hablar de la intimidad de su hermana.

Luego, fue de lleno al escándalo que la involucra a la China Suárez y Mauro Icardi que generó una fuerte polémica mediática. "Eso quedó en el año pasado", disparó sobre el conflicto y De Brito apuntó: "¿Te molesta que mencione a la China?", dijo y ella retrucó: "No, no me molesta. No hay nada más para hablar. Se hablaron cosas que eran reales, cosas que no. La verdad me cuesta caretearla", dijo Wanda Nara sobre la exposición de este problema de infidelidad en su pareja.

Wanda Nara también se refirió a la situación actual con Mauro Icardi y sorprendió por su reacción. "¿Cómo estás con él?" indago Ángel y ella respondió con un escueto "Todo bien". Al ver esta respuesta, el periodista retrucó: "Ponele más onda".

Además de estas preguntas, Wanda profundizó sobre su actual relación con el deportista y cómo siguió después del escándalo. "Se dijo lo que se dijo. Algunas cosas eran verdad, otras no. En definitiva No hay facturas. Nada le debe nada a nadie. Yo conozco muy bien a los personajes de esta historia y cada uno sabe cómo se maneja cada uno", tiró.