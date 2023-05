Wanda Nara habló como nunca antes sobre los "haters" y dio un consejo valioso a tener en cuanta a la hora de recibir críticas en las redes sociales, algo de lo que ella sabe mucho.

La modelo y conductora de "MasterChef Argentina" habló como nunca antes sobre sus detractores y cómo los enfrenta.

Todo se dio en la emisión del martes del programa culinario en donde Wanda Nara tuvo un intercambio con Maria Sol, una de las participantes del ciclo de Telefe, quien le comentó que está pasando un mal momento por los mnesajes en las redes sociales.

"¿Qué es lo que no te aguantás?", le preguntó Wanda. "La gente que opina de afuera, me cuesta mucho eso", comentó la concursante.

Ante la situación, la hermana de Zaira Nara le lanzó una frase contundente: "Lo que tenés que hacer es encerrarte en una ventana y concentrarte en vos", le dijo, pero al ver que María Sol dudaba, la conductora fue más precisa y le dio el consejo que a ella le sirvió para afrontar estas cuestiones.

El fuerte consejo de Wanda Nara en "MasterChef Argentina"

"Te escriben cosas horribles y no estoy todavía preparada", le dijo muy triste María Sol, y Wanda impactó con su frase, que luego resonó en todos los cocineros del programa.

"Es muy feo, pero no tenés que hacerle caso a nadie. Mientras vos sepas quién sos vos, los tuyos y los que te conocemos, los que opinen los de afuera… fuera. No les hagas caso. Hay un montón de gente que, seguramente, se moriría por estar en tu lugar y, en vez de hacer algo por lograr eso, buscan machucar el árbol y esa no es la manera", dijo Wanda con gesto muy serio.

Estas palabras lograron reconfortar a la joven y la conductora luego fue ovacionada por el resto de los participantes. "¡Dale, con todo y no hagas caso! Bloqueo y chau. Un besito para todos", cerró.