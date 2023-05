Wanda Nara y el palito que podría ser para la China Suárez: "Mis valores son claros"

Wanda Nara y la China Suárez son las rivales número 1 de Argentina, luego de que Mauro Icardi le haya sido infiel a la conductora del reality de cocina con la actriz. En conversación con sus seguidores, la empresaria respondió una pregunta y tiró un palito que podría ser para la China.

En medio de un nuevo escándalo por la pelea de Mauro y Moria Casan, resurgieron los rumores de una infidelidad por parte del futbolista a su esposa y se corrió la bola de que Wanda pasó una noche con L-Gante. Los seguidores de la empresaria no pudieron evitar consultarles por la polémica y recordaron escándalos anteriores.

Wanda Nara y el palito que podría ser para la China Suárez

La conductora suele realizar rondas de preguntas con sus seguidores y de esta manera entablar una conversación con ellos. A pesar de que Wanda intenta no dar respuesta sobre situaciones que involucran a muchas personas en un escándalo, sus seguidores no le dejan otra opción.

La China y Nara son dos rivales del mundo del espectáculo y ambas dejaron en claro que no se soportan. Incluso, a Wanda le toca aguantar las acusaciones de que copia todas las fotos y las poses de la actriz para replicarlas en sus redes sociales.

El posible palito de Wanda Nara a la China Suárez

Fue en la ronda de preguntas que una seguidora consultó "... Está obsesionada con vos desde que la bloqueaste", pero Nara tapó el nombre que escribió su seguidora con un emoji que denota indiferencia. "Si hablan mal de vos sin conocerte...", comenzó picante la empresaria.

"¿Qué puedo hacer? Mis valores son muy claros. Todo lo demás es invento", finalizó la esposa de Icardi. Si bien Wanda no quiso exponer el nombre para no darle entidad y aún no quiso dejar en claro si se trata de Suárez, durante una nota con Socios del Espectáculo, la conductora confesó que la tiene bloqueada de todas las redes sociales y que, de esta manera, no tiene forma de copiarle las fotos.

Wanda Nara explicó que no cambiaría nada de su vida

"Siento que no me meto en la vida de nadie y trato de no lastimar a nadie. Aunque muchos quisieron lastimarme o meterse en mi vida, yo no les devolví ni les haría lo que me hicieron vivir", explicó Nara en otra de las consultas haciendo una posible referencia al deseo de la actriz por meterse con Mauro.

Wanda Nara dejó de seguir a Mauro Icardi en Instagram

Wanda Nara expresó en más de una ocasión que ella quiere seguir adelante con el divorcio y que está dedicada a enfocarse en ella, sus hijos y los proyectos laborales que encara este año. Por su parte, la China Suárez enfrenta nuevos rumores de un vínculo con un colega de su ex.