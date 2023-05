Wanda Nara abrió la posibilidad de enviarle preguntas por medio de las Historias de Instagram. La esposa de Mauro Icardi se dedicó de lleno esta noche a responder todas las consultas de sus seguidores y no se dejó nada en el tintero.

De paso, la conductora de MasterChef aprovechó para aclarar -indirectamente- su estado civil actual tras los rumores de las últimas horas que indicaban que habría pasado la noche con L-Gante.

Wanda Nara.

"¿Cómo se conquista a una mujer como tú?", le preguntó un seguidor. "No estoy en ese plan", comenzó respondiendo Wanda Nara, dejando en claro de alguna manera, que continúa casada. Y siguió: "Pero soy muy normal. Y me enamora lo sencillo. Todo lo demás me lo puedo comprar sola".

Fue así que entonces, la hermana de Zaira Nara despejó dudas sobre su presente lejos de su marido.

Sobre el rumor de que Wanda Nara y L-Gante habrían pasado la noche juntos

En las últimas horas, L-Gante compartió un video en su cuenta oficial de Instagram donde se puede observar la mano de una mujer. Curiosamente, es el mismo esmaltado y un anillo exactamente igual al que lució Wanda Nara en sus redes horas antes.

El detalle dejó en evidencia que estuvieron juntos, tal como lo señaló Pochi de Gossipeame que como si eso fuera poco, agregó que tiene información de una supuesta infidelidad de Mauro Icardi hacia Wanda Nara en el mes de marzo.

Cabe recordar que durante el fin de semana, Wanda Nara dejó de seguir a Mauro Icardi en las redes. Evaluando su accionar, indicaría que está nuevamente separada del futbolista del Galatasaray, lo que le daría luz verde para encontrarse con Elián.