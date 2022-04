Wanda Nara habló de su relación con el guardaespaldas: "Yo no lo contraté"

En más de una oportunidad, se habló sobre la relación que se habría generado entre Wanda Nara y Agustín Longueira, su guardaespaldas. Cuando la modelo lo mostró en las redes, rápidamente corrieron rumores de que entre ellos habría algo más.

Por primera vez, Wanda Nara rompió el silencio con respecto a este tema y reveló cuál es el vínculo con Agustín: "Yo no lo contraté al custodio. Yo contraté una empresa y me llegó el custodio". De esa forma dejó en claro que ella no eligió a la persona que la cuidaba en su viaje al país a fines del año pasado.

Wanda Nara

Pero eso no fue todo, ya que en "LAM", le preguntaron también si Agustín Longueira se había enamorado de ella, a lo que Wanda Nara respondió entre risas: "Bueno, no se". Y negó rotundamente que Mauro Icardi se haya puesto celoso de él.

"El trabajo de él era lo que hicimos, estaba pautado eso. La verdad es que no suelo andar con seguridad, si me quieren robar.com", lanzó entre risas Wanda Nara. Una vez más, la empresaria demostró que sabe manejarse muy bien ante las cámaras y sorteó una situación que podría haber sido incómoda.

Qué dijo el custodio de Wanda Nara

No es secreto para nadie que Agustín Longueira reveló públicamente que se enamoró de Wanda Nara. Pero eso no es todo, ya que en los últimos días apareció el rumor de que habrían tenido un acercamiento más allá de la relación laboral que los unía.

El guardaespaldas de Wanda Nara

En "A la Tarde", habían revelado que el guardaespaldas habría estado a solas con Wanda Nara en la habitación de la esposa de Mauro Icardi y que habría sido Kennys Palacios quien ofició de cómplice del encuentro, pidiéndole que entre al dormitorio sin el celular.