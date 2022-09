Wanda Nara hizo frente a los rumores de un posible embarazo

Este fin de semana, Wanda Nara respondió a los rumores de embarazo. Con muchas polémicas en su entorno, la esposa de Mauro Icardi no dudó en hacer frente a las teorías que sostienen la llegada de un hijo más a su vida.

"¿Puede ser que estés embarazada?", le preguntaron a la mediática en sus historias de Instagram. Allí, acto seguido, Wanda Nara no dudó en hablar al respecto.

Wanda Nara enfrento rumores de Emabarazo. Fuente: Instagram

"Nada más lejos, estoy en otro momento", respondió, con firmeza junto a una imagen de ella con Isabella y Francesca.

Wanda Nara habló de las historias que "inventan" en su vida

Wanda Nara aterrizó en Estambul junto a Mauro Icardi y su familia. La empresaria se mudó al territorio turco para apoyar a su esposo en su nueva aventura como jugador del Galatasaray durante un año. En medio de este importante acontecimiento para la vida del ex delantero del PSG, la modelo está preocupada por el nuevo colegio al que irán sus hijos, además de lo que se habla de ella y no responde.

La dueña de Wanda Cosmetics utilizó sus redes sociales para contestar las preguntas de sus fanáticos, y a primeras horas de esta mañana realizó varias historias de Instagram para hacer su descargo. “El otro día se conectaron muchas personas en el vivo y evidentemente parece que les gusta que les hable y les cuente cosas. Porque a veces algunos medios en vez de informar, desinforman. Y al no aclarar parece que estás escondiendo algo y nada que ver” comenzó diciendo la mediática.

“Punto número uno, en todos los años que vivo afuera tuve un montón de propuestas laborales, y es muy difícil cuando tenes muchos hijos. Ahora todos están en edad escolar. Pero nunca los dejé ni cuando eran bebés, siempre estaban conmigo” aseguró la rubia, en relación a los dichos que hicieron ciertos periodistas sobre la imposibilidad de compartir tiempo junto a Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, debido a sus obligaciones reales. Y agregó: “Hoy tengo la posibilidad de que mis hijos puedan viajar a donde estoy yo, o yo poder viajar y verlos. Esta propuesta incluía un montón de días que permitían ver a mis hijos. Por suerte jamás pasé tiempo sin ellos. Es más, siempre se me juzgó por ser demasiado pegada a mi familia, voy siempre con ellos para todos lados”.

“Por otro lado, hay un montón de cosas que creo que pierdo el tiempo aclarando, pero ustedes son más inteligentes de la gente que inventa tonterías. Me mata cuando me dicen ‘¿por qué les respondes?’ y ‘¿po qué das notas?’. Me da fiaca ir al aeropuerto y que estén los periodistas. Yo me pongo en el lugar del periodista que está ahí con la incertidumbre si cambio de vuelo o no. Soy demasiado tonta y me pongo en el lugar de los demás. Me da pena ser soberbia y no darle una nota a alguien que vino hasta acá. Que falta de respeto igual que nadie se ponga en mi lugar y piense en los temas que está inventando sobre mí” agregó Wanda.

“Yo soy así, una persona que no hago lo que no me gustaría que me hagan a mí. No me meto en la vida de nadie. No jodo, soy muy directa. Mi error tal vez es ser demasiado sincera. No soy zorra, no soy mentirosa. Para las cosas buenas y malas siempre di la cara y hablé sobre lo que pensaba. Pero de ahí a hacer algo que le pueda joder la vida a alguien, a una familia, es medio de mala persona. Yo no me metería con una familia con hijos o para lastimar a una madre. Por suerte tengo un buen sexto sentido para elegir mis amistades y en mi trabajo siempre me rodeo de gente super divina que me entiende. Me voy a seguir trabajando porque otro de mis trabajos hace 6 o 7 años es seguir los contratos y los cambios de Mauro. Así que nada voy a hacer eso que tan mal no lo hago. Tan mal no me va” cerró la empresaria.