Wanda Nara, esta tarde, sorprendió a sus fans y abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram.

Fue así, que la modelo y conductora recibió muchísimas consultas sobre el tema principal de las últimas semanas: su salud.

Sin dar vueltas y, seguramente, esperando que así fuera, respondió algunas de ellas y contó cómo se encuentra.

Wanda Nara.

"¿Cómo te sentis? En la TV dijeron que te vas a hacer un tratamiento, ¿a dónde?", fue la primera pregunta que respondió Wanda Nara.

"No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", señaló la hermana de Zaira Nara.

Sucede que su marido, Mauro Icardi, firmó contrato para un nuevo equipo de fútbol en Estambul.

Wanda Nara.

Luego, ella misma lo confirmó cuando contó que su próximo viaje será a Estambul.

Según la cuenta Gossipeame, Wanda Nara y toda su familia estarían llegando allí mañana por la mañana.

Gossipeame sobre Wanda Nara.

Por último, al menos en una primera etapa de respuestas, Wanda Nara decidió contestar la siguiente pregunta: "Dijeron tantas cosas tuyas que no sé cuál es verdad. Solo espero que estés bien".

Wanda Nara.

La empresaria escribió: "La verdad es que estoy muy bien. Y sí, muchas veces hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro".

De esta manera, Wanda Nara le envió una indirecta a Jorge Lanata, quien causó un gran revuelo luego de decir que la conductora tenía leucemia.

Sin dudas, sus fans quedarán más aliviados y contentos de que su ídola confirmara que se encuentra muy bien.