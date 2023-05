Wanda Nara le tiró una picante indirecta a Mauro Icardi: "Tu plata no me impresiona"

Wanda Nara se vio metida en un escándalo con Mauro Icardi y Moria Casán. Aunque ella no habló, la ligó igual. Parece que las respuestas de su esposo hacia la One no le gustaron a la empresaria y lo demostró dejándolo de seguir en Instagram. Se ve que está cansada de que su esposo esté en escándalo tras escándalo.

Además, recientemente Wanda Nara volvió a encontrarse con L-Gante en la Bresh y lo volvió a seguir en Instagram. Esto le podría haber molestado a Mauro Icardi por los rumores que se generaron un tiempo atrás por un supuesto romance entre ellos dos. Y si esto no fue suficiente, también se la vio muy cerca de Wos, el cantante.

Wanda Nara se mostró muy cerca de Wos

Como suele hacer, Wanda Nara utilizó el alcance de sus redes sociales y tiró una indirecta a Mauro Icardi por la pelea del fin de semana. En sus historias de Instagram, la conductora de Masterchef compartió un posteo con una frase picante: "Tu plata no me impresiona, yo sé hacer plata también".

El escándalo entre Moria Casán, Wanda Nara y Mauro Icardi

El escándalo entre Moria Casán y Mauro Icardi comenzó cuando LAM fue a preguntarle a la diva sobre el Bailando 2023 y la posibilidad de que el futbolista participe. "Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, peor lo poco que he visto es picante. Un jugador de fútbol tiene que tener... Si mueve cintura para correr al arco y todo, tiene que saber bailar".

El cronista de LAM siguió preguntándole sobre Mauro Icardi. "¿Vos lo ves twitteando marcando territorio? Algo medio machista, como diciendo 'esta mujer es mía'", le consultó. A lo que Moria Casán respondió: "¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven, se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso pero bueno, el chico debe tener ganas de otras experiencias. Debe estar muerto de amor por ella también, pero me parece que, por lo que uno percibe, es un seductor".

Moria Casán en la nota con LAM

Pero a Mauro Icardi no le terminó de gustar lo que dijo Moría Casán sobre su persona, por lo que hizo un descargo en Instagram. "Gracias, Moria, por tus piropos y halagos. Agradezco recibirlos de una persona que es una diva en nuestro país", comenzó a escribir el futbolista. Luego, continuó: "También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo, el que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida. Te mando un beso y sinceramente, con el nombre que tenés, no hace falta hablar 'pavadas' gratuitas por dos minutos en las noticias".

Moria Casán no se quedó atrás y contratacó contra Mauro Icardi sin piedad: "Hello, sigo pensando lo mismo, tengo el ojo de otra generación y 'ojo de loca no se equivoca'. Además, baby botinero, la China Gate ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. No me arrobaste pero mandás un tuit para algo que consideras una pavada. Me da a que te lo mandó a escribir Wanda. Me da que sos sometido, cholulo, camuflado de superado. El cuerno se lo metió y este cuento se acabó".

Moria Casán apuntó contra Mauro Icardi

Esto siguió con más respuestas de las dos partes, hasta que Wanda Nara se cansó y mostró su molestia frente a esta pelea entre su esposo y la One dejándolo de seguir en las redes sociales. La actitud de la conductora generó revuelo y todos comenzaron a hablar del tema. Ángel de Brito compartió una nota sobre el tema y Moria Casán respondió con un pedido: "No, ja, par favor. Así puede ir a la BRESH... No me usen para escapaditas. Ja".

