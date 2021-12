Wanda Nara llegó a la Argentina y reveló si Icardi pasará las fiestas con ella y sus hijos.

Esta mañana alrededor de las 11 arribó a nuestro país Wanda Nara junto a sus cinco hijos y se trasladó a su casa en Santa Bárbara en dos camionetas y con custodia. Ayer antes de embarcarse se especuló que como no venía su marido Mauro Icardi habría estallado una crisis pero al llegar la empresaria habló con "Los Ángeles a la Mañana", aclaró los tantos y sobre el final de la entrevista castigó a la China Suárez.

"Mauro va a venir por supuesto. Cuando lo liberen del club más o menos para el 22 o 23 vendrá a reunirse con la familia y pasaremos las fiestas todos juntos. Yo estoy muy bien. Esta todo bien chicos", afirmó la empresaria y siguió...

Wanda te molestó que dijeran cuánto cobraste por la entrevista que se vio, le preguntaron y ella dijo: "Yo la entrevista con Susana no la cobre a mi me pagó la plataforma por una serie de entrevistas que se van a ir viendo, yo a Susana no le cobré".

Luego le preguntaron su hizo terapia con sus hijos debido al wandagate. "No de ninguna manera hicimos terapia. Ellos saben que su papá es futbolista y que puede recibir los mensajes que recibió. Con respecto a Maxi que me preguntaron, una vez que solucionamos lo económico se portó bárbaro cuando estalló el escándalo somos todos una linda familia".

Finalmente llegó la pregunta letal: "¿Wanda vos le escribirías a casados? "Hay no chicos por favor jamás haría una cosa así, además estoy casada", dijo filosa refiriéndose a los mensajes que le mandó la China a su marido.

Tras el escándalo, Wanda Nara busca la paz. Centrada en su familia y en sus proyectos laborales, se despega de la polémica y ya no les da trascendencia a los rumores. Pero, a horas de aterrizar en la Argentina, la modelo y empresaria se ve envuelta en nuevas versiones de crisis con Mauro Icardi.

“Mi destino favorito. Con mi manada”, escribió en Instagram junto a cuatro fotografías que la muestran junto a sus hijos, pero sin el delantero del PSG, antes de embarcar.

Se desconoce si Icardi viajará a la Argentina para sumarse a Wanda y los chicos, aunque ya muchos indican que el futbolista no lo hará, acrecentando los rumores de crisis en la pareja.

Wanda Nara viajó con sus hijos y sin Icardi a la Argentina.



