Alejandro Roemmers, escritor, empresario y figura destacada de la cultura argentina, fue el invitado estelar de +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV. En una charla íntima y profunda, habló sobre su más reciente novela El misterio del último Stradivarius, su vínculo con la literatura y su cercana relación con Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura fallecido en abril de 2025.

Alejandro Roemmers y Héctor Maugeri.

Durante la entrevista, Roemmers presentó su nueva obra: una novela policial con tintes históricos, que entrelaza una investigación contemporánea en Paraguay con el legado del último violín fabricado por Antonio Stradivari. Publicada en 2025, la novela fue destacada por su originalidad y por explorar temas como la confianza, el poder y la condición humana. Roemmers subrayó cómo su pasión por la literatura busca despertar conciencia y conectar con los lectores a través de historias universales.

La amistad de Alejandro Roemmers y Mario Vargas Llosa

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando el empresario recordó su amistad con Mario Vargas Llosa. El autor peruano escribió el prólogo de su último libro, lo que, según confirmaron sus familiares, fue el último texto que firmó en vida. “Es lo último que escribió, según me contó su hijo Álvaro Vargas Llosa. Para mí ha sido un regalo que nunca pude agradecerle, porque no llegamos a hablar después de que me lo enviaron. Lo escribió hace un tiempo, bastante antes de fallecer, pero todo ese último tiempo lo vivió un poco aislado”, compartió con emoción.

Alejandro Roemmers y Mario Vargas Llosa.

Sobre el inicio de su relación, el novelista explicó que no fue la literatura lo que los unió en un principio. “En un primer momento el llamado fue para participar de la Fundación Internacional para la Libertad. Un poco para compartir opiniones sobre la evolución de latinoamerica, hablar un poco de la situación de cada país, la economía y la libertad. Después, en las charlas, empezó a enterarse que yo escribía poesía desde muy chico. Nos invitaron a hacer charlas conjuntas en distintos lugares. Incluso, dimos una en la Feria del Libro”, relató.

Por último, Alejandro Roemmers indicó: “Con él me fui conociendo a través del tiempo y fue muy importante para él. Cuando vio que estaba empezando a perder un poco algunas facultades, quiso dejar alguna constancia de esta relación que tuvimos por más diez años. Y lo hizo de alguna manera en este prólogo, que es más que un prólogo”.