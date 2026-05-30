Wanda Nara mostró la nueva decoración de la habitación de Isabella Icardi: minimalismo, paneles de madera y colores náuticos

Wanda Nara suele abrir las puertas de su intimidad a través de las redes sociales y, esta vez, una de las imágenes que más llamó la atención de sus seguidores no tuvo que ver con sus looks ni con sus viajes, sino con un rincón muy especial de su hogar. La empresaria mostró parte de la habitación de Isabella y dejó al descubierto una decoración elegante y funcional.

Wanda Nara

El cuarto de la hija de Wanda Nara refleja una tendencia cada vez más presente en los hogares de alta gama: espacios minimalistas, cálidos y cuidadosamente diseñados, donde cada elemento cumple una función estética y práctica. Lejos de los cuartos infantiles tradicionales, la habitación apuesta por una propuesta sofisticada que acompaña el crecimiento de Isabella Icardi.

Así es la habitación de Isabella Icardi

El gran protagonista del cuarto de Isabella Icardi es el respaldo de pared revestido con paneles verticales de madera oscura, también conocido como efecto wall paneling. Este recurso decorativo no solo aporta textura y profundidad visual, sino que además es una de las tendencias más buscadas en interiorismo por la sensación de lujo y sofisticación que genera.

Así es la habitación de Isabella Icardi

En el centro de la habitación, una cama de amplias dimensiones con cabecero tapizado en tono beige claro. A su vez, la ropa de cama completamente blanca aporta luminosidad y refuerza la sensación de orden y serenidad. Las piezas en azul marino y los estampados con rayas blancas y negras incorporan contraste y modernidad, rompiendo con la neutralidad predominante sin alterar la estética refinada del ambiente.

Los detalles que aportan calidez y personalidad a la habitación de Isabella Icardi

Más allá de la estructura general del cuarto de la hija de Wanda Nara, son los pequeños detalles los que terminan de construir la identidad del espacio. A uno de los lados de la cama se puede ver una mesa de luz de madera con detalles de rejilla en la gaveta, un elemento que aporta textura y acompaña perfectamente el estilo contemporáneo de la habitación. La lámpara en tonos tierra continúa la misma línea decorativa y ayuda a reforzar la atmósfera del ambiente.

Wanda Nara

Otro elemento que aporta confort es la alfombra texturizada en tonos neutros que cubre gran parte del piso. Con una combinación de materiales nobles, colores equilibrados y una estética que privilegia la simplicidad sofisticada, la habitación de Isabella refleja el gusto de Wanda Nara por los espacios modernos y deja claro que el diseño puede crear ambientes funcionales sin resignar estilo ni personalidad.