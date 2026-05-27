La China Suárez y Mauro Icardi cancelaron su viaje a la Argentina: el motivo

La China Suárez y Mauro Icardi habían planificado regresar a la Argentina tras su estadía en Japón. Sin embargo, optaron por agregar una escala adicional a su viaje y retrasar su vuelta al país. La noticia se viralizó y generó revuelo entre sus seguidores porque el destino elegido los une, otra vez, con Wanda Nara.

La razón del cambió de planes de La China Suárez y Mauro Icardi

En este sentido, el periodista Gustavo Méndez fue uno de los que confirmó la noticia en el programa "La Mañana con Moria" de El Trece. Según sus declaraciones, tanto Mauro Icardi como la China Suárez continúan disfrutando de sus vacaciones en Japón, pero no tienen planeado regresar a Argentina en ese momento. En cambio, la pareja decidió hacer una escala en Maldivas antes de llegar a su destino final.

La China Suárez y Mauro Icardi

En cuanto a la situación familiar, el panelista de La mañana con Moria (eltrece) también aportó detalles sobre los hijos de la artista durante esta extensión del viaje. Según explicó el periodista, los niños están con sus padres. “Los hijos de la China ya están en la Argentina y están con sus padres. Rufina está con Nicolás Cabré y Amancio y Magnolia están con Benjamín Vicuña”, informó.

La China Suárez y Mauro Icardi

Las coincidencia de los viajes entre La China Suárez y Mauro Icardi

Gustavo Méndez precisó que en marzo la conductora de MasterChef visitó el mismo destino elegido por la actriz y el futbolista: “Siguen en Japón y no van a venir a la Argentina. Antes de venir se van a Maldivas. Casualmente estuvo Wanda Nara con Migueles y Mauro ya fue con Wanda a Maldivas”.

Wanda Nara y la China Suárez

La coincidencia en los destinos de Wanda Nara y Mauro Icardi, junto con la China Suárez, encendió aún más las hipótesis. En el programa, Nazarena Di Serio fue la que planteó una inquietud que muchos compartían: "Vos dijiste que Wanda fue primero a Japón porque La China tenía ese sueño. ¿Wanda hizo todo lo que a la China le gusta para que cuando vaya todo sea como una copia?".

Al respecto, el periodista sentenció: “Hay mucha casualidad. Esto es una opinión, pero lo que te puedo decir es que las dos se miran todo. Pero lo de Japón y Maldivas estaba hablado y se enteró Wanda Solange”.