Lejos de la televisión, el nuevo negocio de las Trillizas de Oro

María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse , más conocidas como Las Trillizas de Oro han decidido canalizar su carisma y trayectoria hacia un universo donde la estética y el bienestar son los protagonistas. Tras años frente a las cámaras que las consagraron como figuras icónicas, las hermanas han lanzado una exclusiva línea de perfumería y cuidado personal, marcando un hito en su carrera. Este proyecto no es solo una incursión empresarial, sino una extensión de su propia identidad: una sintesis de estilo, complicidad y una conexión con su público.

Las Trillizas de Oro y Perfume III



La esencia detrás de las trillizas de oro

El eje central de esta propuesta es su fragancia insignia, el "Perfume III", desarrollado en una meticulosa colaboración con el prestigioso laboratorio Saint Julien. Gracias a una sofisticada combinación de notas de ámbar, iris y sándalo, el aroma logra transmitir una sensación de calidez envolvente y elegancia atemporal que define perfectamente la madurez de las hermanas.

Más que un producto de belleza, este lanzamiento representa una filosofía de vida donde el lujo y la cotidianeidad se encuentran. Las Trillizas de Oro han buscado democratizar la perfumería de autor, permitiendo que cualquier mujer pueda integrar este ritual exclusivo en su rutina diaria con un sello de calidad indiscutible.

La evolución de marca de las trillizas de oro

La propuesta se ha expandido rápidamente hacia una línea completa de bath & body, incluyendo lociones corporales y brumas diseñadas para potenciar la experiencia sensorial del perfume principal. Cada producto de la colección ha sido concebido bajo los mismos valores de precisión y atención al detalle que han guiado cada paso de su carrera, logrando un equilibrio perfecto entre artesanía y distinción.

Las Trillizas de Oro y una nueva experiencia olfativa

El modelo de negocios se apoya en una plataforma digital que garantiza el alcance nacional y una experiencia de compra ágil y directa. Al gestionar su propia marca, Las trillizas de Oro eliminan intermediarios, asegurando que cada cliente reciba un producto respaldado directamente por su propia historia y trayectoria.

El nuevo estilo de vida de las Trillizas de Oro

La Trillizas de Oro en los años 70

En este proyecto, las hermanas destacan la importancia de los pequeños placeres y la necesidad de priorizar el autocuidado como un hábito transformador. Este enfoque refleja su eterna frescura y complicidad, invitando a su comunidad a formar parte de un mundo donde el bienestar se celebra con naturalidad y sofisticación.

Las Trillizas de Oro

Esta etapa empresarial es, en esencia, la consolidación de su legado bajo un nuevo formato. Las Trillizas de Oro han logrado transformar su esencia en una firma propia, demostrando que su vigencia no depende de la televisión, sino de una conexión genuina con su público, ahora plasmada en una experiencia olfativa memorable.