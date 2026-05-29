El consejo de Mario Pergolini a las nuevas generaciones: "Sufran, no pasa nada, para eso hay psicólogos"

Mario Pergolini compartió una reflexión personal sobre la importancia de animarse a transformar las ideas en acciones concretas. Su mensaje se centró en la necesidad de tomar decisiones, aceptar los errores como parte del proceso y confiar en el talento propio para avanzar en cualquier camino profesional. Con ejemplos de su trayectoria, como referente de la comunicación digital, mostró cómo la perseverancia y la claridad en los objetivos pueden abrir nuevas oportunidades.

Mario Pergolini compartió un mensaje claro y preciso para las nuevas generaciones

En el último tiempo, Mario Pergolini se consolidó como figura clave en la evolución de los medios y la digitalización. En este contexto, el presentador ofreció una mirada sobre cómo enfrentar los desafíos que aparecen al iniciar nuevos proyectos. Con ejemplos de su propia experiencia, destacó que el miedo y la incertidumbre forman parte del recorrido y que la clave está en animarse a dar el primer paso sin quedarse con la duda.

Mario Pergolini

En las últimas horas, el creador de Vorterix participó de un encuentro organizado por la fundación del Banco Nación donde reflexionó sobre la importancia de llevar a cabo propias ideas. En su intervención, destacó que equivocarse, tener miedo o sentirse perdido forman parte de cualquier camino profesional y que esto no debe ser visto como obstáculos definitivos. Su mensaje se centró en la necesidad de tomar decisiones y no esperar a que otro haga lo que uno sueña.

Durante la entrevista, Mario Pergolini señaló que muchas veces las personas sienten que no están a la altura o que los que triunfan siempre son los demás. “Les juro que el que ven acá adelante era uno de ustedes”, expresó, recordando que su carrera comenzó sin apoyos externos y que debió tomar decisiones para transformar oportunidades en proyectos concretos. “El mundo está ávido de una buena idea. No es solo Argentina”, continuó.

En su discurso, también remarcó que el talento debe ser reconocido por cada uno y que no hay que quedarse con la duda de si se puede o no llevar adelante una iniciativa. “Van a tener un montón de gente que les va a decir que no”, afirmó. En paralelo, explicó que muchas veces esas negativas provienen de personas cercanas que sienten miedo por quienes se animan a dar un paso distinto. En ese sentido, alentó a las nuevas generaciones a atravesar las dificultades sin temor: “Sufran, no pasa nada, para eso hay psicólogos”.

La reflexión personal de Mario Pergolini que buscó dejar un mensaje a las nuevas generaciones

El mensaje de Mario Pergolini se dirige especialmente a quienes están dando sus primeros pasos en el ámbito profesional. Su invitación a animarse a llevar adelante las ideas busca motivar a los jóvenes a confiar en sus capacidades y a no dejarse paralizar por el miedo. “No se permitan quedarse con las dudas si pueden hacerlo o no”, dijo. Su visión propone que equivocarse, tener miedo o sentirse perdido son parte del proceso y no deben ser vistos como frenos.

Mario Pergolini

Además, el conductor se puso como ejemplo al hablar desde la experiencia. Según explicó, a lo largo de su carrera, tomó decisiones que lo llevaron a crear proyectos innovadores en radio, televisión y plataformas digitales. Su paso por distintos medios lo consolidó como una figura que supo adaptarse a los cambios tecnológicos y que encontró en la digitalización nuevas formas de llegar a la audiencia.

Uno de los puntos centrales del mensaje de Mario Pergolini fue la importancia de aceptar los errores como parte del crecimiento. “Siempre las cosas le pasaban a otro y tuve que tomar decisiones sobre las cosas que empezaban a salirme para poder empezar a hacerlas yo”, recordó. La frase “háganlo ustedes” resume su visión sobre la necesidad de actuar. Para él, el talento se demuestra en la práctica y no en la espera. Por eso alentó a los jóvenes a no quedarse con la duda de si pueden o no llevar adelante una iniciativa, sino a intentarlo.

Mario Pergolini

Mario Pergolini planteó un mensaje que combina experiencia y motivación, destacando la importancia de animarse a transformar las ideas en proyectos concretos. Su visión propone que el miedo, la incertidumbre y los errores forman parte del recorrido y que no deben ser vistos como un freno. Además, invitó a las nuevas generaciones a confiar en su talento y a tomar decisiones sin quedarse con la duda.

VDV