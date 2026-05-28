Wanda Nara mostró el gran talento de Francesca Icardi en la danza que emocionó a todos: "Esperaste tanto este día"

Wanda Nara se lleva el centro de las miradas por sus polémicas y jugados encuentros con diversas celebridades. Sin embargo, en sus redes sociales, no duda en mostrar la intimidad de su vida y compartir los mejores momentos con sus hijos y sus parejas. Es así como les da un espacio público a los menores, quienes comienzan a hacer su propio camino, lejano a la moda y los escándalos que su mamá protagoniza.

Francesca Icardi es la hija mayor que tuvo con Mauro Icardi, y que se volvió título de diversas noticias por los enfrentamientos entre sus padres.Sin embargo, durante el último año, la modelo la mantuvo lejos de la mirada pública, y concentrada en sus hobbies personales. Es así como decidió mostrarse orgullosa en las últimas horas, al poder verla cumplir uno de sus sueños más grandes. En su presentación anual de danza, la niña de 11 años se robó la ovación de los presentes al desplegar sus talentos, y Wanda Nara lo compartió con sus seguidores dándole el reflector de las redes sociales.

Wanda Nara y sus hijas Francesca e Isabella Icardi

El orgullo de Wanda Nara por el importante momento que vivió Francesca Icardi: "Esperaste tanto este día"

Francesca Icardi volvió a la mirada de los medios de comunicación y la prensa, al compartir alfombra roja de los Martín Fierro 2026 con su mamá, Wanda Nara, y su hermana Isabella. De esta manera, la conductora volvió a compartir diversas fotos y videos de sus hijas, mostrando el orgullo que siente por ambas con sus personalidades tranquilas y la compañía que siempre le dan a sus seres queridos. Sin embargo, su hija de 11 años se llevó el protagonismo de las últimas horas, al mostrar un importante momento para la pequeña.

Es de público conocimiento que Francesca siempre mostró una fascinación por la danza, y compartió en las redes sociales algunos trends que mostraban su talento. Sin embargo, en sus historias de Instagram, Wanda decidió felicitarla, horas antes de su presentación anual de baile. En la misma, la niña tendría un baile individual, llevándose el protagonismo. Con orgullo y felicidad, la conductora compartió un video del look y escribió: "Fran. Todo el año te preparaste y esperaste tanto este día, hoy solo te toca mostrar lo hermosa que sos y lo talentosa. Brilla como solo alguien como vos puede hacerlo. Orgullosa de vos. Mamá".

El look de cisne de lució Francesca Icardi para su presentación de baile

Francesca Icardi es una de las hijas de famosos que eligieron el baile como hobbie y pasión para seguir. Es así como, con el correr de los años, no dudó en desplegar lo más que pudo sus talentos y mejorar en cada clase a la que asistía. Finalmente, su momento de reconocimiento llegó, y se volvió protagonista de su presentación anual de danza. Para la ocasión, soñó con un look de cisne que su mamá, Wanda Nara, logró que se volviera realidad.

Se trata de un vestido total white, ideal para el estilo contemporáneo que presentó en el escenario. El mismo combina elementos clásicos y románticos, y se vuelve el ideal para aportar fluidez y movimiento a la danza. En la parte superior, se destaca por su escote cuadrado y mangas de estilo globo, con un efecto drapeado que le da melancolía y originalidad, como la canción que Francesca bailó. La falda de corte A se fusionaba entre el tul y una tela fluida, que le daba aún más movimiento y comodidad. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacarlo y luego se sorprendieron con los talentos de la niña de 11 años.

El look de cisne de lució Francesca Icardi para su presentación de baile

Wanda Nara mostró el gran talento de Francesca Icardi en danza

Wanda Nara mostró el gran talento de Francesca Icardi, al revelar la coreografía que la niña preparó para su presentación anual. Con tan solo 11 años, se ganó un momento de protagonismo y reconocimiento de su trabajo en las clases de danza, al hacer un solo de contemporáneo. Este estilo de danza moderna busca expresar ideas, sentimientos y emociones a través de movimientos fluidos y libres , rompiendo con las reglas estrictas del ballet clásico, pero tomando su entrenamiento exigente. Por eso, en las historias de Instagram, la conductora no dudó en dejarle unas palabras orgullosa de todo lo que construyó y reveló a sus seguidores lo que pudo ver en vivo.

Mientras sonaba "lonely" de Billie Eilish, Francesca aparecía en medio del escenario, con su soñado vestido blanco. El mismo le brindaba movimiento y un poco de transparencias, que, con el juego de luces, hacía que se notaran aún más los pasos que ella desplegaba. Con un gran sentimiento de melancolía, la niña de 11 años logró emocionar a los presentes, y demostró sus talentos, que viene afinando con el correr de los años.

Los seguidores de Wanda Nara no tardaron en mostrarse emocionados y orgullosos de cómo la niña se desplegaba arriba del escenario. Los comentarios al respecto viralizaron el momento y la volvieron protagonista también en redes sociales. Francesca Icardi vivió su momento de reconocimiento, al interpretar un solo de contemporáneo, generando la felicidad de toda su familia.

A.E