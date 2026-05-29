Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, mostró su nuevo negocio: “Finalmente abrir nuestras puertas”

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, presentó su nuevo emprendimiento que se distingue por su estilo delicado y por la impronta personal que acompaña cada pieza. La iniciativa se desarrolla en un espacio diseñado con impronta minimalista y detalles decorativos que refuerzan la identidad de la marca. La propuesta se integra a su trayectoria laboral y muestra cómo la producción artesanal puede convertirse en un proyecto con proyección propia.

Mora Calabrese sorprendió a todos al abrir las puertas de su nuevo negocio

Mora Calabrese, la esposa de Abel Puntos, sorprendió a todos con el inicio de una nueva etapa en su vida profesional con un proyecto que refleja dedicación y trabajo artesanal. La propuesta se apoya en una estética moderna y en detalles cuidadosamente pensados, consolidando un espacio que combina diseño contemporáneo y producción manual. La apertura marca un paso importante en su recorrido como emprendedora, integrando creatividad y gestión propia.

Mora Calabrese y su socia en Cala Joyería a Mano

El pasado 12 de mayo, la emprendedora compartió en su cuenta de Instagram distintas imágenes que permitieron ver la apertura de Cala. La inauguración marcó la llegada del primer local de la firma, creada por ella y una gran amiga. El espacio se caracteriza por una impronta minimalista, con exhibidores realizados en madera clara y secciones especialmente diseñadas para mostrar cada pieza. La decoración incluye arreglos florales que acompañan la estética del lugar, reforzando la idea de un ambiente cálido y moderno.

El proyecto del negocio de joyería, reforzando la idea de un ambiente cálido y moderno, fue iniciado por Mora Calabrese y una amiga, quienes decidieron emprender juntas en el mundo de la joyería artesanal. La propuesta se centra en piezas diseñadas y elaboradas por ellas mismas, con un enfoque en la producción manual y en la creación de accesorios únicos. La apertura del local marca un nuevo capítulo en la vida profesional de la esposa de Abel Pintos, que suma este emprendimiento a su recorrido personal.

El nuevo local de Cala, el negocio de Mora Calabrese

La inauguración del negocio, en una conocida avenida de CABA, fue el resultado de un proceso extenso que incluyó la obra del local, la producción para vía pública y el armado de cada detalle. El espacio refleja el trabajo dedicado y la búsqueda de una estética coherente con la identidad de la marca. “Fue un camino muchísimo más largo del que pueden imaginar; trabajamos mucho y con mucho amor. Gracias a todos los que fueron y son parte. Ahora estamos más cerca. De mis manos, a las tuyas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los exitosos negocios de Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos

Uno de los pilares más importantes en la vida laboral de Mora Calabrese es Cala Joyería a Mano, su marca de accesorios artesanales. Allí diseña y produce piezas únicas, hechas completamente a mano, que reflejan una estética delicada y minimalista. Este emprendimiento se consolidó con la ayuda de una íntima amiga que acompaña sus creaciones. La propuesta se alinea con su estilo personal y muestra su costado creativo en cada diseño.

Mora Calabrese y su socia en Cala Joyería a Mano

La marca que impulsó la empresaria no solo realiza envíos a todo el país, sino que tiene una impronta grande en redes, con una comunidad que sigue de cerca cada lanzamiento. El proyecto cumplió recientemente su primer año y se posiciona como una marca que une diseño artesanal con identidad propia. La esposa de Abel Pintos participa de todo el proceso, desde la idea inicial hasta la producción final, reforzando la idea artesanal de sus diseños.

Por otro lado, el segundo emprendimiento de Mora Calabrese es Chama Almacén, ubicado en Chaco. Este espacio está dedicado a alimentos saludables y cosmética natural, con un enfoque en el consumo consciente y en productos seleccionados bajo criterios sustentables. Este negocio combina bienestar y cuidado personal, consolidándose como un modelo integral que responde a las tendencias actuales de vida saludable. Además, se convirtió en un punto de referencia en su ciudad, con presencia tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

Cala, el nuevo negocio de Mora Calabrese

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, mostró su nuevo negocio con una propuesta que une diseño artesanal y estética minimalista, sumando un espacio propio en Buenos Aires. La apertura de la joyería se integra con el proyecto iniciado con su amiga, que dio vida a Cala Joyería a Mano. Este emprendimiento reflejó el costado más creativo de la empresaria, además de su compromiso por un estilo de vida sustentable.

VDV