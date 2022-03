Wanda Nara publicó un video haciendo su descargo luego del hackeo de Instagram

Instagram

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a ser noticia por la cantidad de publicaciones polémicas que se hicieron a través de su cuenta oficial de Instagram, lo que habría sido consecuencia de una hackeo que sufrió la modelo, que le llevó varias horas resolver, hasta que logró recuperar su perfil.

Como era de esperarse, Wanda Nara dio la cara y publicó una seguidilla de videos en las historias de su cuenta personal de Instagram, donde se refirió al hecho ocurrido. "Bueno acá estoy, después de una noche larga, intentaron hasta las 6 o 7 de la mañana sacarme el perfil".

La captura que compartió Wanda tratando de recuperar su cuenta

"El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, ya se los mostré, y ni siquiera es mi mail, es el mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails", empezó explicando Wanda Nara para desmentir las versiones de que ella tendría una cuenta falsa con la que comenta las publicaciones.

"Dicho todo esto, no sé, hackeen a Kenny que capaz tiene más cosas que esconder, yo no tengo nada para esconder, y si hay algo comprometedor para la persona que pueda llegar a escribir, lo borro, porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram", continuó aclarando Wanda Nara.

El agradecimiento de Wanda a quienes la ayudaron a recuperar su cuenta

"No tengo cuentas truchas, de hecho, ni siquiera puedo con la mía, no puedo tener dos", se sinceró Wanda Nara con respecto a esa situación. Pero como si eso fuera poco, la modelo también aprovechó para referirse a los mensajes dirigidos a la China Suárez.

"Para todo lo demás que están reflotando, no tengo mucho más para decir, en su momento lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar, no tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie", sentenció Wanda Nara.

Para terminar, Wanda Nara expresó: "En mi Instagram no van a encontrar nada, ni en mi Twitter tampoco... La verdad es que no entiendo cuál es el objetivo, qué es lo que buscan", aclarando que en sus redes no hay nada, aunque evidentemente, los chats que se publicaron, demuestran todo lo contrario, ya que hay muchas conversaciones polémicas.