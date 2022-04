Instagram

Wanda Nara le respondió a Karina Iavícoli sobre las afirmaciones que hizo en Socios del Espectáculo, con relación a su rol como representante en las negociaciones de Mauro Icardi como futbolista.

Wanda Nara negó de manera rotunda que ella no fuera la representante de Mauro Icardi. De una forma muy directa y sin mencionar nombres, la empresaria afirmó que no es la primera vez que debe salir a desmentir esto y su repercusión en Europa es muy fuerte.

Wanda Nara respondió a las acusaciones de Karina Iavícoli.

“Odio tener que salir a desmentir, pero en este caso lo hago porque ya lo vi repetido en diarios en París y también en Italia, justamente hoy. No sé quién lo dijo, si fue una panelista, un periodista o quién fue, pero obviamente como somos argentinos, todo lo que sale de Argentina, acá parece que fuera palabra santa”. Expresó Wanda Nara.

La esposa de Mauro Icardi aseguró que en Europa creen con firmeza todo lo que se dice de ellos en Argentina y no chequean la información. “Somos argentinos y piensan que tienen toda la información real y a veces no es así, lamentablemente, porque a veces no lo chequean”.

Wanda Nara respondió a las acusaciones de Karina Iavícoli.

Luego de dar ese contexto, Wanda le respondió a Karina, quien fue la que aseguró que Wanda no es la representante de Icardi en las negociaciones. “Dijeron que yo no era la representante de Mauro y hasta el día de hoy, hace 6 ó 7 años que soy la única persona que figura y que trabaja para sus contratos. Es una manera de decir, también, porque siento que somos una familia y todo queda en casa, es la realidad".

Wanda remarcó que ella suele responder a los periodistas, mucho más cuando hay que negar o afirmar algo. De esta forma, dejó entrever que ante las dudas, vayan directamente a la fuente, antes de publicar algo que no salga de su boca. “Es verdad que muchas veces participan otros representantes, pero quizás están representando a la otra parte, no a nosotros".

Wanda Nara respondió a las acusaciones de Karina Iavícoli.

Para cerrar y de manera muy firme, Wanda Nara agregó: “En nuestro caso, la única que se ocupa de cuidar los intereses económicos soy yo”.

Wanda Nara habló sobre la posibilidad de volver a la TV

En sus recientes historias de Instagram, Wanda Nara aprovechó para revelar que está recibiendo muchas propuestas para hacer Tele y también para estar en algunas plataformas digitales, las cuales considera muy buenas.

Wanda Nara respondió a las acusaciones de Karina Iavícoli..

“Tengo un par de contactos que no los leí todavía, los tengo que leer, pero me cuesta. ¡Estoy muy agotada! Llega el fin de año escolar de mis hijos y estoy muy agotada”, comentó Wanda Nara, luego de poner al día a sus seguidores.