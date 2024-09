Mauro Icardi luego de estar por largos meses en Estambul, Turquía, cumpliendo sus compromisos laborales, tuvo un descanso. El destino no fue otro que la Argentina, para ver a sus hijas y a los hijos de Wanda Nara y su ex Maxi López, con los que forjó una fuerte relación. La empresaria, a pesar de la llegada de su ex al país, dejó en claro a través de un mensaje que no está en sus planes volver con el futbolista.

Posteo Mauro Icardi

El fuerte mensaje de Wanda Nara donde confirma su soltería

Mauro Icardi subió a través de su cuenta de Instagram una foto en la pileta con Benedicto y Constantino López, hijos de su ex pareja y Máxi López, lo que dejó ver que se encuentra en una de las casas que compartía con Wanda Nara, lo que inició toda una serie de especulaciones sobre si la pareja, luego de este tiempo separados, iban a regresar a estar juntos.

Mauro e Isabella Icardi

Por lo que la empresaria decidió reconfirmar su soltería desde sus redes sociales a través de un contundente mensaje, donde aclaró que la llegada al país de su ex pareja, Mauro Icardi, no está relacionada con ella ni a ningún acercamiento entre ellos; sino que es por ver a sus hijas que se encuentran viviendo con ella desde la separación.

Mauro Icardi, Constantino y Benedicto López

“La etapa de estar sola, ir al gym, comer sano, dormir tus ocho horas, tener hábitos sanos, invertir tiempo en ti y no tener que darle explicaciones a nadie, recomiendo no saltársela”, fue el claro mensaje que dejó Wanda Nara en sus historias de Instagram junto a un emoji de carita derritiéndose.

Posteo Wanda Nara

Hay que recordar que hace ya dos meses que la Wanda Nara le comunicó a Mauro Icardi que deseaba separarse y continuar su vida en Argentina. Esto fue días antes de que el futbolista viajara a realizar la pretemporada junto a su equipo de futbol; y de que ella se vaya de viaje junto a sus hijas a Estados Unidos.

Por lo que por varios meses Wanda Nara se mantuvo alejada de todo este tema y que con la llegada de Mauro Icardi al país todas las alarmas se encendieran esperando alguna cercanía de parte de ambos; sobre todo luego que en el último tiempo mantuvieron muchas idas y vueltas como pareja. Pero en esta oportunidad la hermana de Zaira Nara asegura que no volverá con Mauro Icardi y que mantendrá por un tiempo su soltería.

VDV