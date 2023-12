Wanda Nara se encuentra atravesando un gran presente laboral luego de consagrarse la gran ganadora del "Bailando con las Estrellas" italiano. Pero no solo se ganó el cariño de todos los televidentes con sus impresionantes coreografías y su manera de ser, sino que también ganó una gran cifra por su victoria.

Juan Etchegoyen reveló cuanto dinero ganó la reconocida empresaria argentina en el certamen: “Yo te había contado hace unos meses que Wanda cobraba por mes unos 50 mil euros y, por ganar el certamen, a mí lo que me dijeron es que obtuvo un millón a repartir”.

Imagen que compartió Wanda Nara recientemente.

Ahora, la modelo decidió salir a pasear en Arabia Saudita junto a todos sus hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca, y compartió en sus redes sociales cómo fue la reacción de los pequeños al entrar en una gran tienda.

Mientras disfrutan de estar todos juntos nuevamente, los niños le pidieron a Wanda Nara cada una de las cosas que vieron, sin embargo, al ver los famosos snacks "Takis" olvidaron todo y le pidieron eso. La sorpresa llegó cuando la empresaria los grabó probando las papitas luego de que les comprara una caja llena de ellas y se diera cuenta de que a sus hijos no les gustó.

La reacción de Wanda Nara cuando sus hijos probaron los snacks picantes

"Me voy a gastar todo mi sueldo del bailando en papas fritas picantes", le comentó la modelo a sus hijos y luego cuando vio la cara de sus hijos al probar las papitas picantes les dijo indignada: "O sea no entiendo, me hicieron comprar un millón de esos paquetes y no les gustan".

"¿Qué hace? Los fue a tirar", señalaba Wanda Nara mientras grababa a su hija menor correr hacia uno de los locales. A pesar de esta pequeña desilusión, la empresaria compartió más videos e imágenes de la tarde que pasó junto a sus hijos en Arabia.

J.C.C