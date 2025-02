Wanda Nara celebró San Valentín con un emotivo mensaje para L-Gante: “Me hiciste olvidar lo que estaba pasando”

Wanda Nara y L-Gante celebran su amor todos los días, y se comparten tiernos posteos al respecto. La pareja viajó por el mundo, hizo una colaboración musical, y se acompañan en todas las batallas legales que deben enfrentar. Por eso, en el Día de San Valentín, la modelo decidió no pasar la oportunidad sin expresarle todo lo que él significa en su vida. En un tierno posteo en Instagram, mostró inéditas imágenes de sus momentos juntos y enterneció a sus seguidores.

El romántico posteo de Wanda Nara a L-Gante: “Me hiciste olvidar lo que estaba pasando”

Wanda Nara y L-Gante tuvieron una polémica historia de amor, que finalmente pudo concretarse a fines del 2024. Después de varios idas y vueltas, se dieron de la mano y prometieron no soltarla. En el Día de los Enamorados, la modelo decidió apuntar contra Mauro Icardi, su relación anterior y destacar el rol que el cantante de RKT cumplió para que ella pueda seguir adelante. "Alguien que solo tenga sentimientos buenos es alguien que quiero siempre en mi vida", comenzó escribiendo Nara.

De esta manera, le agradeció los consejos que recibió y los valores que él mantiene. "Agarraste mis pedacitos y como podias, los volvistes a unir, haciéndome ver que juntos todo es mejor, sin hablarme de lo que estaba viviendo, me hiciste olvidar lo que estaba pasando en mi. Me recordas y decis todo el tiempo que soy linda. Vos me ves una perfeccion que no me veo". Mientras tanto, compartió las fotos de su último viaje a Europa, los momentos en la intimidad y los besos que se dieron.

En esa línea, destacó todas las enseñanzas que el cantante le dio, y su actitud con sus amigos y sus personas. "Me enseñas que una mamá feliz baila y juega con más ganas con sus hijas. Me enseñaste que la lealtad vale mas que el dinero. Que a pesar de la diferencia de edad que nos distancia nos unen los valores, los sueños, lo que dejamos atrás pero no olvidamos, porque cada día que te necesite estuviste como el amigo incondicional que fuiste conmigo", expresó.

Finalmente, cerró: "Te amo, porque me duele la cara de reirme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy, porque en esta y en otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor". Los seguidores de Wanda Nara y L-Gante no dudaron en mandarles mensajes de felicitaciones y de apoyarlos en su relación. La flamante pareja disfruta de su compañía cada día y realizan nuevos proyectos juntos, como conciertos o música que expresa lo que sienten.

A.E