Ángel de Brito, luego del posteo en el que reapareció Wanda Nara, comenzó a hablar del tema de la salud de la modelo y conductora. Primero, se expresó a través de sus redes sociales para aclarar el motivo por el cual no se había referido de esto hasta ahora.

El presentador subió un video hablando a cámara y dijo que había hablado con la hermana de Zaira Nara. Y, de paso, apuntó contra Jorge Lanata, quien dio un diagnóstico al aire, sin autorización de la protagonista.

"Bueno, ahí les dejé el posteo de Wanda. Ella misma contó hasta donde quiere, lo que quiere", comenzó diciendo Ángel de Brito. Y agregó: "Como debe ser, porque es ella la paciente". De esta manera, disparó de lleno a Jorge Lanata.

Luego, el periodista dijo: "Por eso no hablaba. Muchos me preguntaban por qué no hablábamos en el programa de este tema".

Por último, señaló: "Primero, porque los hijos no sabían. Yo había hablado con Wanda y me había dicho eso".

Wanda Nara y Ángel de Brito.

Ángel de Brito dio más detalles en LAM

Ángel de Brito contó esta noche en LAM, después de su video, que Wanda Nara lo había autorizado a dar algunos detalles de su charla.

Fue así que el periodista indicó que si bien la conductora fue el miércoles pasado a hacerse unos estudios de control, ya presentaba un síntoma.

"Tenía una pequeña molestia en el bazo, que no sabían si no era ginecológico", reveló el presentador.

Ángel de Brito en LAM.

Ángel de Brito también detalló que Wanda Nara le contó que sólo estaban al tanto de su situación, la mamá y Mauro Icardi. "Ni Zaira Nara lo sabía", aclaró el periodista.

Por último, entre otras cosas, indicó que la modelo se está atendiendo con un profesional especializado muy reconocido.