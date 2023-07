Ernesto Tenembaum fulminó a Jorge Lanata por la polémica sobre la salud de Wanda Nara: "Prefiero ser peor periodista"

Jorge Lanata despertó la furia del periodismo argentino cuando confirmó lo que le estaría pasando a Wanda Nara. Y es que la conductora preocupó a todos cuando en Intrusos trascendió la información de que debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Los Arcos y las dudas sobre cuál fue el motivo comenzaron a surgir. En medio de todo esto, el periodista confirmó que tendría leucemia y rápidamente muchos periodistas salieron a matarlo. Incluso, Marina Calabró lo frenó en vivo. Ahora, Ernesto Tenembaum se pronunció al respecto.

Ernesto Tenembaum y Jorge Lanata tienen un gran vínculo, pues crecieron paralelamente ya que son contemporáneos y tienen una carrera profesional intachable. A pesar del renombre del conductor de PPT, muchos periodistas se animaron a dar su opinión sobre la polémica primicia que dio en Lanata Sin Filtro y Tenembaum no fue la excepción.

En su programa en Radio Con Vos, Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, Ernesto Tenembaum habla e informa sobre temas de actualidad, como la política, el tráfico, la economía, algunos policiales, entre otros. Muy de vez en cuando habla de temas de chimentos, y esta fue una de ellas, donde se diferenció de Jorge Lanata por su polémica primicia. Primero, el conductor le preguntó a sus columnistas si tenían una opinión al respecto, pero luego dio a conocer su firme postura.

Ernesto Tenembaum liquidó a Jorge Lanata por la polémica relacionada a la salud de Wanda Nara

A pesar de la buen relación que lo une con Jorge Lanata, a quien considera amigo, Ernesto Tenembaum le puso un freno y no dudó en darle con todo lo que tenía. "En situaciones normales, si actuás como periodista, una vez que conseguiste la información y la tenés chequeada, la das", comenzó diciendo el conductor de Radio Con Vos, dándole un punto a favor al conductor de PPT. Sin embargo, luego agregó que "hay cuestiones que son muy especiales, y un periodista también es una persona con valores, y a veces la persona contradice al periodista, teniendo en cuenta esas situaciones tan especiales".

Jorge Lanata fue duramente criticado por confirmar el diagnóstico de Wanda Nara

Ahí mismo, luego de introducir su opinión, Ernesto Tenembaum explicó cómo hubiera actuado él y le tiró un palo a Jorge Lanata. "En este caso, yo habría optado por ser peor periodista y no sé si mejor persona, pero peor periodista seguro, y no hubiera dado esta noticia, o esta primicia. Para nada. Repito, yo no la hubiera dado a conocer la información así como se dio, antes que la propia protagonista", sentenció el conductor.

"Las veces que vi a una persona conocida en la misma situación y se daba a conocer la información siempre me preguntaba 'pero qué está pasando, qué están haciendo', y así como en aquel momento no me pareció bien, ahora tampoco. A mi no me gustó. Lo discutí mucho con Chiche Gelblung. El me decía que no, que un periodista es un periodista, se entera de algo y lo tiene que decir, pero repito, hubiera preferido ser peor periodista y no la habría dicho", cerró Ernesto Tenembaum dejando bien en claro qué opina sobre la actitud de Jorge Lanata.

NL.