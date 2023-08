Apareció Wanda Nara y mostró la intimidad de su vida en Turquía con un vivo en Tik Tok

Wanda Nara hizo un divertido vivo en Tik Tok donde mostró parte de su intimidad en Estambul.

La empresaria se mostró junto a sus hijas Francesca e Isabella y también su mamá y Kennys Palacios. En lo que parece la cocina de su mansión en Estambul, la diosa se mostró relajada e interactuando con sus pequeñas.

Wanda Nara contó que estaban con el sueño cambiado, que tenían Jet Lag y pidió recomendaciones para dormir con profundidad. También, jugó al UNO con sus dos niñas y contó que estaba tomando el clásico té turco.

Siendo la una de la mañana en el otro continente, Wanda Nara también contó que habían ido a la cancha a ver al Galatasaray y pidió recomendaciones de lugares para visitar en la ciudad. Mauro Icardi también fue parte de este vivo pero no quiso mostrarse en cámara.

Qué dijo Wanda Nara sobre su enfermedad

Después de varias especulaciones, Wanda Nara decidió romper el silencio sobre su salud y habló con Ángel de Brito sobre su enfermedad.

El periodista contó que mantuvo una charla extensa con la modelo donde le confirmó cuál es el diagnóstico de su enfermedad. “Estoy bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente”, fueron algunas de sus frases.

“En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, le contó Wanda Nara a De Brito en su charla.

Wanda Nara aseguró que su familia entró en shock en ese momento y que Mauro Icardi pensó en dejar la carrera. " Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá, tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”, disparó.