Wanda Nara está en un momento profesional increíble y recibió el reconocimiento que merece por su buen desempeño como conductora de los distintos programas que hizo. De hecho, recientemente fue galardonada con el Martín Fierro Revelación en la fiesta de la televisión. Sin embargo, a pesar de todo esto, la esposa de Mauro Icardi atraviesa un mal momento en su salud.

Fue un escándalo en los medios cuando se conoció que Wanda Nara tuvo que ser internada de urgencia para hacerle una series de estudios por algunos valores le que dieron mal. Además de todo esto, la conductora tuvo que pasar momentos muy difíciles por la exposición. Primero, Andrés Nara salió hablar en varias oportunidades, a pesar de que la familia se lo había prohibido, y fue duramente criticado por esto.

Wanda Nara le confirmó el diagnóstico a Ángel De Brito

Luego, en medio de la preocupación por su salud y de la incertidumbre que generaba no saber qué era lo que le estaba pasando, Wanda Nara tuvo que soportar que Jorge Lanata cuente un supuesto diagnóstico en Lanata Sin Filtro, el programa de radio del reconocido periodista.

Desde el momento en que Wanda Nara supo que estaba ante una situación complicada de su salud, decidió alejarse de los medios para intentar no hacer declaraciones al respecto y enfocarse en ella y su familia. A partir de ese momento, la familia Nara se unió. De hecho, hasta Maxi López vino de Inglaterra para apoyar a la conductora y a sus hijos.

Wanda Nara

De todas formas, después de varias semanas de puro silencio, Wanda Nara decidió hacer unas tímidas declaraciones en los medios. Fue con Ángel De Brito que la conductora tuvo una charla a través de Whatsapp y habló de muchas cosas que se estuvieron comentando en la televisión por su situación de salud.

Wanda Nara reveló cómo recibió la noticia de su enfermedad

En la noche del lunes, Ángel De Brito reveló en LAM que Wanda Nara le confirmó el diagnóstico y le habló del duro momento que atravesó con su familia cuando recibió la noticia de la enfermedad. "Estoy bien. En shock. Asimilando. Cuando pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente", le confesó la conductora al periodista.

"Fue duro porque me enteré por la tele. Nadie me decía. No me confirmaban un diagnóstico", le dijo Wanda Nara sobre los rumores de su enfermedad que circularon en los medios de comunicación. "El análisis final me llegó el jueves. Antes de este resultado, antes de la biopsia, nunca le confirman a nadie. Y yo con lo de Lanata", comentó.

Luego, Wanda Nara le comentó un difícil momento que atravesó cuando estaba esperando el resultado. "En el primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro 'me voy a morir y no me lo dicen'. Tenían sospechas pero podían ser 6 enfermedades distintas y no me decían nada porque no estaban completamente seguros", le reveló a Ángel De Brito.

