Wanda Nara y Mauro Icardi estarían en crisis: "Otra familia más que te cargaste por zorra"

Wanda Nara sorprendió a toda su comunidad de Instagram. Este mediodía, la argentina compartió un mensaje que despertó la hipótesis de una posible separación de Mauro Icardi: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

El mensaje fue así nada más, sin más detalles, ni información. Otra de las cosas que llamó la atención, es que Wanda Nara dejó de seguir a Mauro Icardi de todas las redes sociales, además borró todas las fotos que compartía con el jugador de PSG.

Esto llega después de un viernes normal y en familia, Wanda Nara compartió una imagen en familia, en la que aparecen sus dos hijas, Francesa e Isabella, en el estadio Parque de los Príncipes. Icardi, que estaba etiquetado en la publicación, incluso reposteó la imagen de Instagram Stories.

Wanda Nara sobre la supuesta "icardeada"

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi trajo polémicas desde el inicio y una serie de comentarios que trascendieron las redes.

La pareja confirmó su romance mientras que se acusaba al futbolista de traicionar la amistad de Maxi López, ex esposo de la rubia.

Pero Wanda se encargó de aclarar cómo fue el comienzo de este amor en el que no hubo engaños ni infidelidades. "Mauro se enamoró de una mujer separada hasta de papeles, y su ex (por Maxi) era un ex colega, y punto", dijo la rubia en una entrevista con Gente.

Luego, aclaró: "¿Si me quiso conquistar otro jugador desde que estoy con Mauro? Ninguno. A él lo respetan mucho, porque saben que él me respeta mucho a mí".