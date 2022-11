Wanda Nara y Mauro Icardi: los videos y las fotos que generan rumores de reconciliación

Wanda Nara ya regresó a Estambul con sus hijos y en medio de su comentada separación de Mauro Icardi, ahora trascendió que la pareja se estaría dando una nueva chance.

Todo surgió por unos videos que primero subió Wanda en donde tenía una cita romántica. En el clip que compartió y luego borro se la podía ver subiendo a una limosine con pétalos de rosa y ambiente romántico.



Luego, fue Mauro el que compartió el mismo clip con un tema de amor y destacando: "Mi cita perfecta", una captura que descubrió la experta en redes sociales, Juariu, en su cuenta de Instagram.

Pero eso no fue todo, ya que lejos de que las cosas quedaran ahí, Wanda se mostró en un partido del Galatasaray apoyando a Mauro. Y además, luego trascendieron fotos en donde se lo ve al futbolista en las gradas con la mediática.



Wanda Nara habló del engaño de Mauro Icardi y volvió a darle duro a la China Suárez

Wanda Nara volvió a la TV italiana pero no sólo como parte de un concurso de baile, sino que la mediática sorprendió al volver a hablar sobre el engaño de su ex, Mauro Icardi con la China Suárez, ocurrido ya hace un año.

"Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’, y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza", relató Wanda.

Luego, aclaró: “No me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, dijo y agregó que "hay mujeres en la Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí. Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco".