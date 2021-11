Aseguran que Mauro Icardi se quiere separar de Wanda Nara tras la reconciliación

El Wandagate y la reconciliación entre Mauro Icardi y su esposa, Wanda Nara siguen dando que hablar a todo el mundo en la Argentina. En Secretos verdaderos, el ciclo de Luis Ventura, se refirieron a los días de la pareja en Dubai donde se mostraron reconciliados pero Flavio Azzaro, se refirió a la supuesta infidelidad del futbolista con la China Suárez y fue durísimo con sus opinión.

“El gran miedo de Icardi es que vio lo que padeció Maxi López. Icardi se quiere separar hace un montón de meses de Wanda Nara”, disparó a los cuatro vientos sin piedad y con seguridad.

“Además, yo creo que inconscientemente cuando vos dejás tantos cabos sueltos, algo de vos quiere que la otra persona se entere. Es como cuando dejás la computadora con el WhatsApp abierto. Algo de vos quiere que tu mujer se entere, sino no lo hacés. Sos prolijo. Yo no creo que Icardi sea tonto”, señaló el periodista, pero Ventura lo cruzó. “Yo no coincido. Es tonto”, dijo picante.

“Es una pareja que nació controversial y, por lo tanto, si tenía que terminar iba a ser de forma controversial por cómo es Wanda y por cómo es Icardi”, señaló Azzaro.

“Icardi es un tipo que se mostró verdugo ante la situación de Maxi López. Filmó publicidades, participó de canciones. Eso a Icardi le costó muchos problemas dentro del vestuario del Inter, inicialmente. Le negaban el mate. Hacían la típica mateada cuando el Inter estaba lleno de argentinos y en una ronda lo salteaban”, recordó y finalizó: "El mundo del fútbol no bancó cómo se mostró Icardi ante la infidelidad. Después se puso en pareja, pero molestó que él se lo enrostre a todo el mundo", cerró lapidario.

Wanda Nara y Mauro Icardi pasaron cuatro días en Dubai, donde limaron asperezas luego del escándalo que involucró a la China Suárez como la tercera en discordia, y la polémica por el encuentro que mantuvo la actriz con el jugador del PSG en un hotel de Paris.

Lejos de todos esos conflictos, la mediática y el deportista vivieron una verdadera luna de miel y se mostraron muy melosos a través de las redes sociales. "Juntos podemos conseguir lo que separados solo habríamos soñado", le dedicó Mauro a Wanda.

Por su parte, y luego de mostrarse en bikini en la playa, Nara compartió algunos detalles de su estadía. En uno de los videos que mostró en Instagram Stories se la ve jugando a las cartas con su marido.

Luciendo su enorme anillo de casada, Wanda mostró sus cartas y anunció: "Siempre ganadora”, una frase de lo más elocuente dado el contexto.

