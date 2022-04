Will Smith: La firme decisión de La Academia luego del escándalo

Will Smith hace días que es noticia. Específicamente desde la entrega de los Oscars, cuando golpeó a Chris Rock por burlarse de su mujer.

Se especularon varias teorías sobre las decisiones que tomarían por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y finalmente hoy se dieron a conocer. Según un comunicado que han hecho llegar a la CNN, Will Smith no podrá asistir a los Premios de la Academia durante los próximos 10 años.

"La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que el señor Smith no podrá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluyendo pero no limitado a los Premios de la Academia", dijeron el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, en el comunicado.

El golpe de Will Smith a Chris Rock.

Como indican desde la CNN, la decisión se tomó durante una reunión de la Junta de Gobernadores en el día de hoy, que estaba planeada para el 18 de abril pero se adelantó después de que Will Smith anunciara su renuncia a la Academia la semana pasada.

Por último, el medio internacional afirmó que el actor dijo a través de un comunicado que les hizo llegar: "Acepto y respeto la decisión de la Academia".

Will Smith junto a su mujer en los Oscars.

Will Smith se internó en una clínica de rehabilitación

Will Smith quedó muy afectado psicológicamente por el escándalo que protagonizó en la pasada entrega de los Premios Oscar, al subir de manera deliberada al escenario y abofetear al presentador Chirs Rock. El cómico hizo un infortunado chiste sobre la alopecia de esposa, Jada Pinkett, que enfureció al actor.

Para Will Smith , ganador del Premio Oscar a mejor actor 2022, arrepentirse y pedir públicamente disculpas por su acto violento, no le fue suficiente, y debió aislarse en un retiro espiritual. Will Smith estará en un exclusivo centro médico que le ayudará a lidiar con la ola mediática y los problemas que se le están presentando tras este bochornoso momento.

De acuerdo con el diario británico The Sun, Will Smith está en medio de una fuerte batalla interna, la cual traspasó a su vida laboral . “Esta es sin duda la batalla de su carrera”, dijo la fuente.

The Sun afirmó que una fuente de Hollywood les aseguró que Will Smith recibirá ayuda profesional para lidiar con el estrés que le ocasionó las repercusiones mundiales por haber golpeado a Chris Rock. “Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante".