Gran Hermano: el picante cruce de Coti Romero y Ximena Capristo

Ximena Capristo lleva casi 22 años en los medios tras salir de Gran Hermano y en La noche de los ex se cruzó fuerte con Coti Romero en un intercambio sin filtros.

Lo cierto es que todos saben que quedan pocos días para la gran final y que tras esto, el chorro del mundo mediático puede cortarse si no saben instalarse y fue en ese contexto en el que las exhermanitas se dijeron de todo.

El picante cruce entre Coti Romero y Ximena Capristo en "La noche de los ex" Gran Hermano

Todo comenzó cuando la ahora pelirroja la acusó a la exvedette de querer “colgarse de ella” y declaró “Vos te quisiste colgar de mí diciendo que allá afuera no me quiero sacar fotos ni saludar. Yo nunca te negué una foto las veces que me pediste”, le dijo la flamante pelirroja a la pareja de Gustavo Conti.

“Yo no te pedí una foto, fue una nenita que estaba acá. Hace 22 años que trabajo en el medio. La envidiosa sos vos, porque la gente te sacó antes. No me interesa pelear con vos. No jugaste a nada”, lanzó Ximena sin filtro.

Sin embargo, Coti Romero recogió el guante y lanzó “Fueron 22 años trabajando y nunca lo lograste. Ella dice las cosas cuando yo no estoy presente. Acordate, que no tenés memoria. Y me conocen más que a vos, así que vamos a ver quién es más envidiosa”, cerró Coti Romero.

Tras esto, los ánimos quedaron caldeados entre los ex participantes de Gran Hermano y la tensión en el estudio se pudo percibir tanto entre Coti Romero y Ximena Capristo como entre el resto de los exjugadores.

