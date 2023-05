Yanina Latorre apuntó contra las feministas: "No se depilan, no se lavan la cabeza"

Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua a la hora de dar a conocer su opinión sobre algún tema en particular y es de público conocimiento que no tiene buena relación con las feministas. Así lo demostró, una vez más, con sus dichos sobre las mujeres que se sienten identificadas con este pensamiento.

En diálogo con Luis Majul, Yanina Latorre se defendió de las críticas que recibió en una columna de Página 12 donde se leía la frase: "¿Hasta cuándo tenemos que aguantar a Yanina Latorre?". Como era de esperarse, la conductora radial hizo su respectivo descargo.

Yanina Latorre.

"La chica de Página 12 lo debe escribir porque debe lograr dos minutos de fama conmigo... ¿No tienen nada mejor que hacer? ¿Por qué no se ocupan de la mierda de país que nos deja su gobierno?", lanzó Yanina en primera instancia.

Seguido disparó: "Para ser feminista progre no te tenés que depilar, tenés que ser un bagre, no te tenés que lavar la cabeza, tenés que ser hippie y estar mal vestida". Así definió Yanina al colectivo de mujeres que se autodenominan feministas.

El descargo de Yanina Latorre

Cabe mencionar que la panelista de "LAM" está en contra del gobierno actual y cada vez que tiene oportunidad opina en contra del mismo, lo que genera reacciones de diversos tipos. Como si eso fuera poco, Yanina continuó e hizo un análisis de por qué cree que las feministas apuntan en su contra.

"Cuando vos estás bañada, tenés olor a perfume, te tenís el pelo de rubio y minimamente no tenés pelos en el sobaco ya ellas te prejuzgan, mirá. Yo soy una rubia concheta de camioneta. Y cuando vos sos así, ellas te critican", sentenció Yanina Latorre.