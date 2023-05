Estefi Berardi y Yanina Latorre desde hace varios días están teniendo encontronazos al aire y por redes, pero en esta ocasión las angelitas se unieron para criticar sin filtros la escandalosa pelea que protagonizaron hace dos días Anamá Ferreira y Pilar Smith al final del programa Gossip en NET TV.

En LAM, Ángel de Brito comenzó hablando sobre Anamá y ambas panelistas se pusieron de acuerdo al expresar que fue una mala actuación y que nadie le cree, en referencia sobre como abandonó el estudio.

Anamá Ferreira

Luego, Estefi Berardi se despachó contra Pilar Smith: “Aparte Pilar Smith haciéndose la mala, no le sale para nada”. Tras escuchar las palabras de la panelista, el conductor no dudó en recomendarle que no se metiera con Pilar Smith: ‘’ Es mala eh, malísima, no te la cruces porque no te larga más”. Finalmente, la angelita fue hasta el hueso contra las dos mujeres: ‘’Actúa muy mal entonces y Anamá también’’.

Qué pasó entre Anamá Ferreira y Pilar Smith

La polémica pelea surgió casi al final del programa Gossip, cuando Anamá Ferreira se hartó de ser objeto de burlas y críticas de sus compañeros. La modelo apuntó contra Pilar Smith antes de abandonar el estudio en vivo y renunció muy enojada.

"Me hartaron, la verdad, esto no es para mí. Yo vine acá a trabajar, a contar cosas buenas, lindas, romance, amor", expresó Anamá y continuó:" Yo de acá me voy. Yo no trabajo así, vos Pilar. La conductora, hacerme eso. Por rubia nomás'', exclamó furiosa la modelo para luego agarrar sus objetos personales e irse.

D.M