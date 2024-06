Yanina Latorre arremetió contra Marina Calabró, y lo que alguna vez fue buena onda hoy parece ser una relación totalmente cortada. La panelista escribió un picante tweet para la periodista.

Yanina Latorre arremetió contra Marina Calabró: "Odio a las malas compañeras"

El conflicto comenzó cuando la periodista confirmó que se iba del programa de Jorge Lanata y que Tartu la iba a reemplazar. Rolando Barbano luego trató a la angelita de "vocera de Radio Mitre o de Augusto Tartúfoli". Esto generó rispidez entre Yanina y Marina, aunque Ángel De Brito dijo irónicamente que "está todo bien entre ellas".

"Me cansé, amooooor. Odio a las malas compañeras. Me usó todo el año. Basta de remarle el pase y encima se mete con mi laburo y me trata de vocera. Después de que me pidió todo el año que me inmole por ella y sus mentiras", explicó la panelista en un tweet.

"Ayer me destrozó en Mitre. ¿Qué pretendía? El tupe!", siguió Yanina Latorre sobre los dichos de Marina Calabró. "Ahora entiendo a Pallares (Adrián), Lussich (Rodrigo), a Iliana (Calabró). Soy muy bolud...! El tema es que yo soy frontal y ella es mosca muerta y llora", sentenció la panelista.

