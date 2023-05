Guillermo Barrios destrozó a Estefi Berardi con una ácida frase: "No es querida"

Estefi Berardi está en la boca de todos los periodistas de chimentos últimamente por su tremendo enfrentamiento con Yanina Latorre en LAM, el programa de Ángel De Brito en las noches de América TV y que, lastimosamente para ambas, tienen que compartir desde su rol como panelistas. Varias veces tuvieron cruces por temas laborales y formas a la hora de contar la información, pero esta vez fue todo más allá y se lanzaron dardos tras un pesado comentario de la joven periodista: "Maltrataste a muchas compañeras", haciendo referencia a otras angelitas que dejaron el programa por supuesto malestar con la esposa de Diego Latorre.

Por este enfrentamiento que se vivió en LAM y luego se trasladó a las redes sociales, La Tarde del Nueve trataron el tema al aire y opinaron sobre Estefi Berardi y Yanina Latorre. En este ida y vuelta de opiniones, la influencer fue la que se llevó la peor crítica cuando Guillermo Barrios, productor de Net TV, hizo una fuerte declaración en su contra.

Estefi Berardi en Instagram

"Seamos honestos, con todo el amor del mundo a Estefi Berardi, pero la verdad es que no la quiere nadie en el ambiente. No es querida", comenzó a opinar Guillermo Barrios sobre la panelista de LAM. Entonces, Ana Laura Román agregó: "Cuando uno habla detrás de cámara con la gente, nosotros trabajamos en varios canales, a veces hacen ese comentario sin que se lo preguntes. Eso pasa".

El comentario de Guillermo Barrios venía a raíz de lo que se dice detrás de cámara sobre Estefi Berardi, pero claramente fue también motivado por algo personal: en su pasado laboral en LAM, no tuvo buena experiencia con la periodista. "Cuando yo arranqué en LAM como movilero, la única que no me saludó el día inaugural fue Estefi Berardi, qué pasó mirando el celular", señaló el productor. Sin embargo, luego aclaró: "Después fuimos amigos. Igual, yo la banco". Parece que ahora tienen buena relación, pero no fue así cuando se conocieron.

El equipo de Gossip del cual Guillermo Barrios forma parte

"Acá preguntan si no puede ser que esté enfocada en su carrera... Bueno, tampoco está salvando vidas", sumó Ana Laura Román con ironía.

En medio de este debate, Pía Slapka sumó lo suyo haciendo una pequeña comparación y planteando que quizá Estefi Berardi podría ser la nueva Yanina Latorre. Pero a Ana Laura Román no le gustó el comentario y le frenó el carro: "Ni volviendo a nacer Estefi va a ser una futura Yanina Latorre, que es la panelista mejor informada de la Argentina".

La guerra entre Estefi Berardi y Yanina Latorre no para

Estefi Berardi y Yanina Latorre tienen una tormentosa relación y, aunque en el pasado intentaron llevarse bien, ahora está todo mal. Todo el medio habló de esta intensa pelea y la esposa de Diego Latorre la siguió en Twitter, como suele hacer.

Yanina Latorre arremetió contra Estefi Berardi en Twitter

"Viste cuando decís que Rial tiene fecha de regreso. Cuando no tenés data. Cuando decís cualquier cosa, y en lugar de asumir que no tenés razón... Te victimizas, mentís, inventas y escupís. Bueno, eso", lanzó Yanina Latorre en Twitter contra Estefi Berardi luego de una información que contó al aire.

El potente palazo de Yanina Latorre a Estefanía Berardi en Twitter: “Querés que te enumere tus barbaridades”

Anteriormente, Yanina Latorre ya había utilizado su Twitter para destrozar a Estefi Berardi. En uno de estos episodios, le respondió un tuit a su compañera de panel y la liquidó: "Deja de molestar a la gente que labura. ¿Querés que te enumere tus barbaridades, tus mentiras y todo lo que me hiciste? Como no sabés laburar ahora te victimizas. Esto no es a lo que vos estás acostumbrada. ¡Mentirosa!".

