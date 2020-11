Después de tener el alta, Yanina Latorre no vuelve a la TV: "No quiero que me discriminen por familia covidera"

En medio de escándalos con su hija Lola, quien está acusada de haber ido a una fiesta clandestina en plena pandemia, Yanina Latorre recibió el alta tras haber estado más de dos semanas aisladas por Coronavirus. También anunció cuando volvería a LAM.

Mediante su cuenta de Instagram, la esposa de Diego Latorre contó que los productores le sugirieron que mejor se reincorporara el lunes. Especialmente, para evitar especulaciones.

“Estoy en al auto después de cuatro semanas, me siento rara. Me voy a emprolijar el pelo, las manos y los pies. A partir de hoy tengo el alta. Igual estamos hablando con Lucas, nuestro productor y Ángel... Creo que en vez de empezar mañana vuelvo el lunes a trabajar, porque es una enfermedad estigmatizante", empezó diciendo la angelita.

Y agregó: “No quiero que todos me estén discriminando por familia ‘covidera’. Me quedo unos días más adentro y que todos estén seguros de que no los voy a contagiar. No quiero cargar con las desventuras de nadie".

Yanina Latorre contó el problema de salud que enfrenta

Yanina Latorre vivió momentos de gran angustia cuando su marido, Diego Latorre, fue internado por una neumonía bilateral, a causa del Coronavirus.

Mediante sus redes sociales, la panelista de LAM relató con detalles cómo vivió su familia esta mala semana y también sus sentimientos.

Pero esta vez, la rubia alertó a sus seguidores cuando reveló el problema de salud que ella misma atravesó producto del estrés. "No me pude dormir. Tengo que llamar al médico", dijo en Insta Stories donde contó que tenía una fuerte contractura que la desveló.